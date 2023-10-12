Ніяких "ПВК" у Росії немає, це складові спецслужб, – ГУР про "Редут"

У Росії діє приватна військова компанія "Редут", яка, припускали, може замістити вагнерівців. Українські розвідники розповіли, що нещодавнє розслідування журналістів про "Редут" послабило їхню діяльність.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у ефірі телемарафону пояснив, що викриття особистих даних ворогів справді послаблює можливості підрозділу. Мовиться про розслідування на основі телефонних даних ворогів з приватної військової компанії "Редут", пише 24 Канал.

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Що розповіла розвідка про "Редут"

Цього разу також журналісти провели колосальну роботу і цим розслідуванням послабили, у тому числі діяльність цього бандформування та терористичної структури. Тому що викриття особистих даних, списків людей – послаблює можливості підрозділу,

– заявив Юсов.

За його словами, це також дає розуміння і тим, хто бере участь в незаконній дільності "Редут", що обов'язково кожен буде покараний.

"Важливий момент також той, що, звичайно, ніяких ПВК на території так званої Росії немає. Як і раніше повідомлялось, це розслідування підтверджує, що всі ці умовні "приватні військові компанії" є невіддільними складовими спецслужб держави-агресора або в цілому військових структур", – пояснив Юсов.

Представник Головного управління розвідки запевнив, що Росії не вдасться перекинути відповідальність за воєнні злочини на якісь умовні "ПВК", адже ніяких ПВК там не існує. Всі воєнні злочини окупантів – це все відповідальність Росії.

Що відомо про російський "Редут"