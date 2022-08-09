На Запоріжжі колаборанти вже тиражують "розпорядження" про підготовку "референдуму"

На Запоріжжі окупанти готують так званий "референдум" за приєднання до росії. Головний гауляйтер області вже дав відповідне "розпорядження".

"Документ" опублікував у телеграмі самопроголошений "голова" окупаційної Запорізької обласної військової адміністрації євгєній баліцкій, повідомляє 24 канал. Гауляйтер розповів, що розпочати підготовку доручили "виборчій комісії".

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На Запоріжжі окупанти вже зібралися готуватися до "референдуму"

Колаборант розповів, що 8 серпня дав "виборчій комісії" доручення опрацювати та подати пропозиції щодо організації й забезпечення так званого "референдуму" про входження Запоріжжя до складу росії.

Раніше російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що в межах підготовки псевдовлада також провела форум "Мы вместе с россией". У ньому взяли участь низка колаборантів.

За словами "журналістів", у залі перебували кілька сотень людей. Серед них були навіть "делегати" з інших окупованих росією територій. Абсолютно всі присутні проголосували за проведення "референдуму".

Наразі окупанти контролюють не всю Запорізьку область, а лише приблизно 60%. Обласний центр перебуває під контролем ЗСУ.



Окупанти готуються провести "референдум" на Запоріжжі / Фото опублікував колаборант баліцкій

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У Мелітополі також готуються до "референдуму"

Міський голова Мелітополя Іван Федоров теж нещодавно розповів, що окупанти завезли у місто колаборантів.

Завезли до Мелітополя масовку з інших тимчасово окупованих територій Запорізької області – 700 людей, адже навіть стільки не можуть набрати серед місцевого населення,

– зауважив мер.

За його словами, "форум" гауляйтерів відбувся в міському Палаці культури. Ним керував баліцкій, який прибув вкотре вислужитися перед кремлем.

За словами Федорова, колаборант сам вигадав собі посаду і наразі "вершить долю" тимчасово окупованих українських територій, підписуючи незрозумілі "накази" про відчайдушне бажання приєднатись до росії.

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