Рекорд оновлено – ракетні "Магури" у Чорному морі знищили два гелікоптери

Біля Криму дрони "Магура" ліквідували два російських гелікоптери. Вперше в історії морські безпілотники змогли знищити повітряну ціль.

Спершу повідомлялося, що 31 грудня 2024 року біля мису Тарханкут у тимчасово окупованому Криму українські морські дрони Magura V5 знищили російський гелікоптер Мі-8. Потім виявилося, що "відмінусованих" суден насправді два, передає 24 Канал із посиланням на ГУР.

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Оновлений рекорд

Так, спецпризначенці підрозділу "Group 13" за допомогою оснащених ракетами морських дронів Magura V5 уразили два російські гелікоптери Мі-8. За попередньою інформацією, екіпажі вказаних ворожих бортів також ліквідовані.

Зверніть увагу! Ще до офіційного підтвердження українською розвідкою ліквідації саме двох гелікоптерів, інформація про загибель екіпажів обох літаків з'явилася у пропагандистських телеграм-каналах. Вони посилалися на джерела в кримському селищі Кача, де розташований аеродром морської авіації Чорноморського флоту Росії.

Ще один російський вертоліт зазнав вогневого ураження та підбитим зміг приземлитись.

Зазначимо, що розвідникам вдалося перехопити радіоперемовини пілота з підбитого гелікоптера. Той панічно розповідає, що по ньому влучили, і що приліт був з води. "Після цього був ще один спалах. Я її вже не бачив, куди вона пішла, а перша просто в мене пішла та вибухнула десь поруч – по вертольоту відчув, деякі системи відмовили", – жалівся ворожий льотчик.

До слова, за час повномасштабної війни Росія втратила 330 гелікоптерів і 369 літаків.

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