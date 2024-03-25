Більше можливостей для рекрутингу: ДШВ запустили власний сайт з пошуку вакансій

Десантно-штурмові війська ЗСУ запустили власний сайт, на якому можна знайти вакансії на службу у конкретній бригаді. На сайті доступна анкета, заповнивши яку можна стати частиною української армії.

Восени 2023 року Міноборони презентувало нову стратегію розвитку Збройних Сил, важливим пунктом якої стало впровадження рекрутингу у війську. Зокрема, військові вакансії вже розміщені на найпопулярніших сервісах з пошуку роботи.

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Вакансії у ДШВ

Десантно-штурмові війська долучилися до нової системи рекрутингу, яку презентувало Міноборони минулого року. Так, ДШВ запустили власний сайт, на якому розміщені актуальні вакансії конкретних бригад.

Десантно-штурмові війська – це колектив високих професіоналів та справжніх друзів. Їх досвід та велика кількість вдалих військових операцій – це впевненість, що поруч з тобою досвідчені командири, уважні та непохитні в бою. Десантно-штурмові війська запрошують до своїх лав сміливих і рішучих та шукають фахівців різних напрямків,

– зазначають вони на сайті.

Прямо на головній сторінці сайту доступна анкета, у якій необхідно вказати низку особистих данних. Йдеться про ПІБ, громадянство, вік, сімейний стан, освіту, професію у цивільному житті, чи проходила особа службу раніше та іншу інформацію. Зокрема, також в окремому полі потрібно вказати, на якій посаді громадянин бачить себе у війську.

Рекрутинг у ЗСУ

У Міноборони розповіли, що новий алгоритм рекрутингу передбачає, що кандидат зможе обрати вакантну посаду та відповідну військову частину, подавши заявку одним з способів. Так, українець може звернутися до рекрутерів у Центрах надання адміністративних послуг, або ж заповнити форму на одному з сайтів – Lobby X, Work.ua, Robota.ua або OLX.

Зокрема, один з таких Центрів рекрутингу українського війська працює у Львові на вулиці Костя Левицького, 67. Там кожен охочий може отримати консультацію щодо процесу рекрутингу та підібрати собі бажану вакансію. Важливо, що у цьому пункті немає працівників ТЦК і ніхто не видаватиме тут повістку.

Кандидата після затвердження не відправляють одразу воювати. Після співбесіди він має пройти ВЛК, а також уточнити облікові дані. Після цього, якщо особа є новобранцем, її відправляють на навчання до відповідного центру.