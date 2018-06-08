Рената Литвинова зібралась на похорон Муратової: заява прикордонників

8 червня в Одесі попрощаються з відомою українською режисеркою Кірою Муратовою.

Кіра Муратова померла 6 червня на 84-му році життя.

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Режисерка заповідала не влаштовувати великого похорону, а хотіла, щоб в останню путь її провели тільки рідні та близькі.

Про своє бажання віддати останню шану Кірі Муратовій висловила акторка Рената Литвинова, яка знялась у шести фільмах української режисерки, зокрема головну роль у картині "Захоплення".



Рената Литвинова зіграла у кількох фільмах Кіри Муратової

Після цієї заяви російської акторки у Державній прикордонній службі України повідомили, що перевірять інформацію щодо Литвинової, зокрема, чи порушувала вона українське законодавство.

У будь-якому разі будемо вивчати інформацію – перевірятимемо, чи були з її боку порушення українського законодавства і прийматимемо рішення в межах чинних повноважень,

– цитує "УНН" речника Держприкордонслужби Олега Слободяна.

Коментуючи смерть Муратової Рената Литвинова назвала її "незамінною" та "своїм головним вчителем".