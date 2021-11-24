"Репетиція ядерного удару": у Пентагоні відповіли Кремлю на дивні звинувачення

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу звинуватив США у проведенні репетиції ядерного удару по його країні з використанням авіації. У Пентагоні не забарилися з відповіддю.

Там не стали давати оцінок таким закидам. Але зазначили, що випробування літаків проводили з дотриманням усіх міжнародних норм та протоколів, і попереджали про них давно.

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Росія перелякалася випробувань авіації США

Глава російського міноборони Сергій Шойгу публічно поскаржився, що американські бомбардувальники на початку листопада відпрацьовували ядерний удар по Росії, причому аж з 2 різних напрямків – західного та східного.

Шойгу озвучив ці закиди на тлі загального та чергового загострення відносин Москви та Вашингтона через Україну:

Бо у США вже понад місяць лунають застереження щодо концентрації російських військ біля українських кордонів.

А у Кремлі все це спростовують.

У Пентагоні прокоментували дивні закиди Росії

Офіційний представник Пентагону Антон Семельрот на запит Російської служби "Голосу Америки" прокоментував слова Сергія Шойгу.

Про проведення цих місій оголошували публічно. Їх ретельно планували США спільно з союзниками та партнерами для забезпечення максимальних можливостей навчання та інтеграції, з дотриманням усіх національних та міжнародних вимог та протоколів,

– заявив він.

А проте дипломатично уник давати будь-які характеристики висловлюванням, які пролунали з російського боку.

на американські бомбардувальники Шойгу поскаржився не абиде, а в Китаї, а з цією країною у США зараз критично напружені відносини.

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