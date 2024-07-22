Республіканці тиснуть на Байдена: яке рішення президента США було б вигідне для них

Кандидат у віцепрезиденти від республіканської партії Джей Ді Венс заявив, якщо Джо Байден через стан здоров'я буде вимушений зійти із передвиборчих перегонів, то його партія наполягатиме, щоб він покинув і президентський пост. Такий тиск на демократичну партію США є вигідним Дональду Трампу.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що республіканці зацікавлені, щоб Байден продовжив брати участь на майбутніх президентських виборах. Вони вважають, що саме завдяки цій кандидатурі у Трампа більше шансів на перемогу.

Дивіться також Потрібен сильний кандидат: хто може замінити Байдена на виборах

На користь республіканській партії

Валерій Клочок зазначив, що Венс у своїй риториці транслює всі тези Трампа, тому будь-які вислови про Байдена, однозначно. належать лідеру республіканців.

Республіканці тиснуть на Байдена. Вони хочуть аргументувати для свого виборця його неспроможність виконувати належним чином свої посадові обов'язки через стан здоров'я,

– сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Якою може бути політика Трампа

На думку Клочка, Трамп сформував свою команду так, щоб у випадку перемоги на виборах 2024 року у нього відразу була можливість робити те, що йому не вдалось впродовж перших чотирьох років президентства.

Ймовірно, він максимально сконцентрує владу в одних руках, ухвалюватиме нестандартні рішення, які зовсім не характерні американській економіці, внутрішній та зовнішній політиці,

– припустив він.