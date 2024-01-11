Козирний туз для України, – політтехнолог про план від республіканців Конгресу США

Республіканці Палати представників США оприлюднили документ під назвою "Пропонований план перемоги в Україні". Наявність цього плану піде на користь українській дипломатії.

Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, Україна може посилатись на цей документ як щодо республіканців, так і демократів.

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Україна може посилатись на цей план

Михайло Шейтельман зазначив, що "Пропонований план перемоги в Україні" був написаний ще 15 листопада. Очевидно, він поширювався всередині республіканської партії у Конгресі США.

Цей план – не просто якась політична заява. Це детально розроблений документ. Такого не було на Заході за весь час війни. Це план, у якому пройдена вся історія нашої війни, помилок, недопрацювань Заходу, здебільшого США, що щось не вчасно дали, не надали взагалі, а чогось недостатньо,

– сказав він.

Як підкреслив політтехнолог, цей документ представили за 4 дні до початку внутрішніх виборів у Республіканській партії. Це важливий момент. Також у документі вихваляють екслідера США Дональда Трампа та пишуть про недопрацювання президента Джо Байдена.

"Зараз важливі наслідки. Цей документ – це козирний туз для української дипломатії. Тому що ми можемо пред'являти його і тим, і іншим. Республіканці голосують проти нас? Ось ваш звіт. А Байден під тиском цього звіту буде змушений робити рішучі кроки щодо підтримки України. Ми тепер можемо на це посилатись", – переконаний Шейтельман.

"Пропонований план перемоги в Україні": коротко