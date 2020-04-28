Тищенко про скандал із рестораном "Велюр": Це своєрідний штаб 

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко переконує, що його київський ресторан "Велюр" працює як своєрідний штаб і там він проводить поодинокі особисті зустрічі. Водночас у закладі дотримуються всіх карантинних обмежень і він не приймає відвідувачів.

Так Тищенко відреагував на сюжет програми "Наші гроші". Також він звинуватив журналістів-розслідувачів у замовному матеріалі. Відповідний допис з’явився в його інстаграмі.

Детальніше VIP-клієнти "Велюру" Тищенка: хто й чому відвідує ресторан нардепа попри карантин

У тій програмі мовилося, що за понад останній тиждень "Велюр" відвідували десятки висококопоставлених гостей.

Серед них:

позафракційний нардеп Антон Яценко ,

, помічник нардепа від "Слуги народу" Олександра Мережка – Павло Куфтирьов , якого також пов’язують із олігархом Ігорем Коломойським,

, якого також пов’язують із олігархом Ігорем Коломойським, нардеп Олександр Кабанов ,

, менеджер компанії Метінвесту Віталій Кисіль.

Журналісти Bihus.Info нібито зловили мене на гарячому біля ресторану "Велюр". І побічно зробили висновок про те, що мені карантинні закони не писано. Само собою це не так. Справді, в ресторані "Велюр" іноді проходять особисті зустрічі. Поодинокі зустрічі. Це своєрідний такий штаб. Але ресторан не працює для відвідувачів. Немає жодних порушень і близько,

– запевнив Тищенко.

За словами нардепа, у "Велюрі" він зустрічається зі своїми помічниками – "з невеликою кількістю людей, які так чи інакше готують велику програму щодо перетворення Києва".

"Я суворо дотримуюся карантинних заходів і є впевненим, що тільки розрив соціальної дистанції та тимчасове обмеження громадської активності дозволить нам стримати поширення інфекції", – додав політик.

Зверніть увагу! Офіційно робота ресторанів в Україні є забороненою через запроваджений карантин у межах боротьби з коронавірусом. Такі обмеження діють понад місяць і триватимуть щонайменше до 11 травня.

За словами журналіста Андрія Павловського, він також відвідував "Велюр" упродовж останніх тижнів і зустрічався там із Тищенком.

Мені в статусі журналіста було необхідно розібратися, яким чином йде підготовка до виборів, яка ситуація всередині самої фракції "Слуга народу" та чого варто очікувати далі. Окремо торкнувся питання і його помічників, які зараз повинні проходити поліграф через "звинувачення" ЗМІ в тому, що вони – причетні до мінування Олександрівської лікарні,

– написав він у телеграмі.



Андрій Павловський виходить із ресторану "Велюр" Тищенка разом із помічником нардепа Дмитром Богданом

Журналіст переконує, що під час перебування там не бачив, щоб хтось вільно заходив до закладу або просто замовляв обід. Він побачив тільки людей, які працювали за різними столиками з ноутбуками. Як йому пояснили, це співробітники невеликого штабу народного депутата.



Допис Павловського щодо відвідин ресторану "Велюр" Тищенка

Скандал з роботою ресторану Тищенка може призвести до бунту з боку рестораторів. Зокрема, співвласник однієї з найбільших в столиці ресторанних компаній Tarantino Family Дмитро Федотенков заявив, що має намір відкривати літні майданчики в своїх закладах без дозволу київської влади.

Коли всю галузь поклали на лопатки та власників кав’ярень штрафують за каву на винос. Вважаю, що з сьогоднішнього дня карантин в запропонованому урядом варіанті анульовано. З завтрашнього дня я відкриваю літні тераси низки закладів. Як людина, яка поважає закон, буду платити по 17 тисяч гривень штрафу. І на відміну від Тищенка, дотримуватимуся норм безпеки всіма доступними способами – маски, дистанція, дезінфекція та гарний настрій,

– написав він на своїй сторінці в фейсбуці.

Цікаво! Tarantino Family налічує понад 50 ресторанів у Києві, найвідомішими серед яких є "Муракамі", "Рукола", "Риба у вогні". Також Федотенкову належить половина компанії "Укрбуд Девелопмент" і частина часток у БЦ Arsenal Plaza.

Що відомо про Миколу Тищенка та його бізнес

У Києві Тищенка знають, як ресторатора. Зокрема, він є власником ресторанної мережі "Наша карта". Це 4 заклади – вищезазначений "Велюр", а також "Рішельє", "Сейф" і комплекс Olmeca Plage в Гідропарку. Також він планував відкрити мережу фаст-фудів, але цю ідея так і не було реалізовано. За підрахунками експертів, середній чек на людину в ресторанах Тищенка становить 1 − 1,5 тисяч гривень.

Зауважимо, ресторани Тищенка завжди користувалися підвищеним інтересом у VIP-персон.

Мій бізнес – поза політикою. Ресторани відвідують всі без винятку політичні еліти, представники різних партій і політичних груп. Вони всі хочуть добре та якісно їсти, оскільки знають, що Тищенко не отруїть,

— заявив чинний політик у інтерв'ю Liga.net в січні 2018 року.

Цікаво, що ресторани Тищенка фігурують у кількох скандалах. Зокрема, у закладі "Три вилки" наприкінці червня 2017 року НАБУ затримало охоронця народного депутата від БПП Владислава Розенблата. У момент затримання чоловік отримував хабар у 200 тисяч доларів.

За інформацією "Українських новин", кошти призначалися самому Розенблату та його колезі в парламенті – депутату від "Народного фронту" Максиму Полякову. Їх нібито передали за "вирішення питання щодо видобутку бурштину". Розенблат назвав подію "провокацією", а в квітні 2018 року Печерський районний суд визнав його потерпілим у цій справі.

Після резонансу з Розенблатом ресторанна компанія Тищенка скоротилася. Ресторатору довелося закрити "Три вилки" та ресторан "Тургєнєф", а також відмовитися від бару "Фаренгейт".

Ще один неприємний для репутації Тищенка епізод трапився в 2013 році на кухні ресторану "Апрель". Тоді вибухнув газовий балон, в результаті чого постраждало кілька співробітників. У підсумку заклад закрили.

Зараз Тищенко зосередився на політичній кар'єрі і має намір взяти участь у виборах мера Києва, які планують провести в жовтні 2020 року. За однією з версій, він формує "тіньову команду", яка буде імітувати протистояння з чинним мером Києва Віталієм Кличком, передає "Новое время".

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До свого походу в парламент Тищенко брав участь у різних телевізійних проєктах, зокрема у шоу "Ревізор" на Новому каналі та "Танці з зірками" на "1+1". Відомо, що він є кумом очільника Офісу Президента Андрія Єрмака.