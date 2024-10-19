Є "запасний" варіант: скільки людського потенціалу має ворожа армія

Попри чисельні втрати на війні в Україні, Владімір Путін офіційно не оголошував про мобілізацію. Основним методом збільшення кількості особового складу окупаційної армії є фінансова мотивація.

Голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, що Путін не задоволений тією частковою мобілізацією, яка відбулась – її результатами та настроями у суспільстві. Саме тому кремлівський диктатор віддає перевагу купувати людей за гроші.

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Російська армія

Ольга Романова зазначила, що у Росії закінчились зеки та ті, хто були готові йти на смерть за 1 – 3 мільйони рублів. Кремль знайшов альтернативу – північнокорейські солдати.

Поки їх можна купувати, то Путін буде це робити. Коли у нього зміниться настрій, тоді буде оголошена мобілізація, але поки північнокорейців йому вистачає,

– сказала голова фонду "Русь сидящая".

Вона припустила, що російська влада готова збільшувати виплати своїм військовим, щоб ті йшли воювати на територію України. Сума грошової мотивації може сягати й 10 мільйонів рублів.

Окупантів, які готові помирати на чужій землі, на жаль, ще багато. Романова зауважила, що у російському побуті тепер з'явилося нове поняття – "запасний". Так говорять про себе ті, хто йдуть воювати в Україну, адже знають, що в сім'ї є ще чоловіки, які замінять їх у разі смерті.

До слова, Кирило Буданов підтвердив, що Північна Корея надасть своїх військових Росії для участі у війні на боці окупантів. Заплановано, що до листопада 2024 року відбудеться підготовка 11 тисяч солдатів. Перші 2 600 військових КНДР будуть відправлені до Курської області.