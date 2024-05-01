Чечня готова до повстання, – місцевий політик сказав, за яких умов це станеться
Чеченська республіка вже багато років зазнає утисків від Росії. Зараз самопроголошеним лідером Чечні є Рамзан Кадиров, якого спонсорує та підтримує Кремль. Населення там зовсім не підтримує владу, а всі протести завершуються жорстокими утисками.
Віцепрем'єр уряду ЧРІ, чеченський політик Руслан Кутаєв розповів 24 Каналу, що у Чечні є люди, які готові до повстань, проте за сприятливих умов. Він зауважив, що варто розуміти, під яким тотальним контролем Чеченська республіка перебувала останні 25 років – населення позбавили будь-якої зброї.
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"Для зміцнення влади Росія відібрала всю зброю, бо розуміє, що зброя – це саме той механізм, з яким чеченці починають себе захищати", – сказав Кутаєв.
Революція у Чечні
Руслан Кутаєв наголосив, що Чеченська республіка зараз перебуває у стані, коли немає зброї для того, щоб активно повстати й розпочати боротьбу проти утисків.
Ми своїм дітям, політично грамотним чеченцям, говоримо, що не варто робити необдуманих вчинків. Треба чекати, готуватися і ставати сильними, адже прийде час і ми всі повалимо цей режим,
– висловився віцепрем'єр уряду ЧРІ.
Він зазначив, у Росії є спеціальний механізм, що вловлює настрої молоді, яка проти свавілля в регіонах. ФСБ обманом створює групи спротиву релігійних діячів, які начебто прагнуть зруйнувати російський вплив на Чечню, адже 90% чеченців всередині республіки протестують і готові повстати.
ФСБ є тим джерелом, яке підбурює непідготовлених, ще не сформованих людей, які проти чеченської влади. Росіяни вбивають їх, звинувативши в участі у терористичних угрупованнях,
– підкреслив Кутаєв.
Він додав, що у чеченців є бажання повалити режим у республіці, але потрібно чекати. Вирішальним стане те, як складуться події в Україні – це і зіграє основну роль для Чеченської республіки та інших регіонів північного Кавказу.
Хвороба Кадирова: що відомо
- Чутки про серйозну хворобу чеченського лідера Рамзана Кадирова ширяться не перший рік. За даними російських опозиційних журналістів в січні 2019 року йому вперше поставили діагноз "некроз підшлункової залози". У разі смерті Кадирова, або втрати ним дієздатності, наступним лідером Чечні може стати Апти Алаудінов. Зараз він очолює спецпідрозділ АХМАТ та був одним з головних спікерів на з'їзді "Єдиної Росії".
- У ЗМІ було чимало повідомлень про різні захворювання Рамзана Кадирова, а також ходили чутки про можливу його смерть. Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов підтвердив, що так званий "президент" Чечні справді хворий.
- В мережі з'явилося відео, на якому зображений самопроголошений глава Чечні Кадиров у важкому стані. За інформацією відео зняте у приміщеннях, розташованих поруч із 5-м корпусом Центральної клінічної лікарні, де перебував Кадиров.