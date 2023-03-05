Сценарій падіння режиму Путіна: за яких умов почнеться революція в Росії

Росіяни зараз перебувають у легкій паніці через війну в Україні. Однак якщо почнеться нова хвиля мобілізації, населення Росії порине у важку депресію.

Про це 24 Каналу розповів політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, у випадку оголошення нової мобілізації або війни проти України росіяни масово почнуть тікати з країни.

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Масштаби відтоку населення з Росії набагато перевищуватимуть ті, які були після оголошення "часткової" мобілізації у вересні 2022 року.

Чому зараз революція у Росії неможлива

Попри це, на думку Ейдмана, росіяни ще не готові відстоювати свої інтереси всередині країни.

Поки держава сильна, поки у Росії при владі величезна багатомільйонна машина придушення, яка вже багато разів демонструвала свою жорстокість, сподіватися на те, що росіяни повстануть, неможливо,

– зазначив політолог.

Люди в країні розуміють, що будь-яка їхня спроба щось зробити призведе до того, що їх просто скрутять, поб'ють і повезуть у в'язницю. Втім, навіть зараз у Росії є окремі сміливці. Протягом року повномасштабного вторгнення активісти в Росії влаштовують окремі акти непокори:

відбуваються підпали військкоматів;

диверсії на залізниці;

з'являються антивоєнні плакати та графіті на стінах.

"Однак це не має масового характеру. Тож очікувати революції поки не варто", – зауважив Ейдман.

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Воєнні поразки в Україні призведуть до розколу Росії

Однак ситуація з часом може змінитися, а російське суспільство буде готове відстоювати свої права.

Ігор Ейдман Політолог, соціолог із Німеччини Це станеться тоді, коли воєнні поразки приведуть країну до хаосу та розколу. Елементи розколу ми бачимо і зараз, зокрема, у гризні між власником ПВК "Вагнера" Євгєнієм Пригожиним та міноборони. У певний час елітам буде вже не до того, щоб придушувати своє населення. Вони будуть боротися за виживання між собою.

За словами політолога, тоді російське населення зрозуміє, що настала свобода. І навіть якщо на той момент Кремль оголосить мобілізацію, то люди вже не будуть підкорятися владі й "більше не підуть на забій, як слухняні барани".

"Тоді можуть бути й масові протести, і що завгодно", – сказав Ейдман.

"Тріщина", яка призведе до розвалу Росії

Однак для цього, за словами соціолога, держава має дати тріщину.

Поки що Росію трясе. Але відкритої тріщини, яка може призвести до розвалу країни, ще немає,

– сказав Ейдман.

Політолог спрогнозував, що така тріщина, яка призведе до незворотних процесів у Росії, має з'явитися у 2023 році після українського наступу.

Крах російського фронту

За словами Ейдмана, найреальніший сценарій падіння режиму диктатора Владіміра Путіна почнеться з потужного краху російського фронту в Україні.

Ігор Ейдман Політолог, соціолог із Німеччини Це мають бути такі події, які сталися на Харківщині восени 2022 року, тільки на великій ділянці або на всьому фронті. Після воєнної поразки у військах окупантів може початися хаос.

Політолог припустив, що може статися зіткнення між різними підрозділами російських військ, наприклад, між найманцями ПВК "Вагнера" та кадровими військовими.

"Ресурсів у цій ситуації буде мало, і росіяни почнуть їх ділити. Вже не будуть випрошувати снаряди, як це робив Пригожин, а відбиратимуть їх і застосовуватимуть один проти одного", – розповів Ейдман.

Путін буде нікому не потрібен

Хвиля хаосу докотиться і до Москви. У Кремлі почнуться інтенсивні процеси розколу.

Путін втратить ореол президента та успішного диктатора, переможця. Він буде нікому не потрібен. Проти нього влаштують змову,

– зазначив політолог.

Він додав, що розвал Росії буде лише наростати. Ейдман вважає, що процеси розпаду країни можуть відбуватися дуже стрімко.

Процеси у Росії: коротко