Не лише військові, а й економічні: Черник назвав найголовніші результати рейдів на Бєлгородщину

Похід російських добровольців із РДК та легіону "Свобода Росії" у Бєлгородську область наробив галасу на території Росії. Крім іміджевих втрат персонально для Путіна, він має також і певні економічні наслідки для країни-агресорки.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Петро Черник. Він зауважив, що остаточно також розвінчується міф про те, що не можна переносити війну на територію Росії.

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Рейд на Бєлгородщину – сильний ляпас Путіну

Черник зазначив, що рейди партизанів у Бєлгородську область становлять проблему для влади Росії, зокрема, в частині перенесення бойових дій на її територію.

Перший і дуже серйозний момент – це персональний ляпас Путіну, до того ж дуже міцний,

– наголосив військовий експерт.

Адже, пояснив він, Путін є гарантом недоторканності кордонів Росії. А, отже, всі регіональні еліти замисляться, чи здатен кремлівський диктатор гарантувати їм персональну безпеку.

Другий момент – це дуже серйозна іміджева втрата та стимуляція боротьби між "вежами Кремля", внаслідок чого страждають КДБісти. Тому що саме вони відповідають за кордон ще з часів НКВД.

Черник сказав, які наслідки для Кремля має рейд на Бєлгородщину: дивіться відео

Які економічні наслідки для Росії матиме рейд

Військовий експерт зауважив, що найголовніший висновок полягає в тому, що Україна набуває справжньої мілітарної суб'єктності як держава, яка може виходити у своїй доктринальній воєнній філософії ширше, ніж за власні кордони. До того ж кінцево розвіюється міф, що не можна переносити війну на територію Росії.

Ну і як родзинка, як би це дивно не звучало, але є навіть певні економічні сенси,

– заявив Черник.

Адже, пояснив він, у тому ж таки місті Шебекіно є великий завод з виробництва оптики, який за оборотом продукції є чи не третім у світі. Тож уся клієнтура цього заводу дуже серйозно задумається над тим, чи варто з ним далі продовжувати економічні відносини.

Водночас Черник додав, що нам не треба піднімати планку очікувань, що на території Росії "закипить" серйозна партизанська війна. Річ у тім, що це потребує однієї важливої речі – підтримки місцевого населення. А до цього в Росії ще дуже далеко.

Що відомо про рейд РДК і легіону "Свобода Росії" на Бєлгородщину