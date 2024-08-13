У нас можуть бути плани і далі Курська, – Костенко про прорив ЗСУ кордону Росії

Роман Костенко висловився стосовно операцій у Курській області. Український народний депутат та військовий зазначив, що Збройні сили здійснили рейд на територію противника, захопивши більше ніж 20 населених пунктів.

Народний обранець від партії "Голос" підкреслив, що наші захисники утримують ці населені пункти у Курській області, а також їхнє просування там продовжується.

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В чому сенс операцій у Курській області для України

Костенко наголосив, що до операції в нашої держави раніше були маленькі операції на території Росії, в яких брали участь російські добровольці. Зараз у рейді беруть участь наші бойові бригади.

Це дуже складне завдання – рейд, по факту, на територію ворога. І попри те, що ми пам'ятаємо, що наші партнери забороняли нам стріляти в бік Росії, головнокомандувач разом із верховним головнокомандувачем ухвалили рішення про вторгнення на територію противника,

– пояснив нардеп.

Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зазначив, що Курська кампанія є прикладом асиметричних дій.

"Якби ми зараз ці війська просто відправили туди, де йдуть тяжкі бої, то вони, по факту, там вели б симетричні дії. А так у нас є 350 квадратних кілометрів території, які ми захопили за один день", – розповів Костенко.

Він підкреслив, що на перспективу наше військово-політичне керівництво буде дивитися, як буде продовжуватися прорив кордону у Курській області і чи вдасться відтягнути російські війська від важливих напрямків. Але вже видно, що у противника є проблеми з їхніми збройними силами, з їхніми резервами.

Окрім того, нардеп підкреслив, що ці події у Росії значно підняли моральний дух українців, а ЗСУ показали, що здатні й будуть далі проводити такі операції.

Яка кінцева мета рейду на Курщину

Роман Костенко зазначив, що щоб чітко говорити про мету, треба знати повний план операцій, а щоб постійно проводити серйозні операції, потрібно думати про резерви.

Ми маємо розуміти, що у нас можуть бути плани і далі Курська. Але буде питання, наскільки ми зможемо це зробити, наскільки ворог дасть нам це зробити,

– зауважив нардеп.

Військовий також наголосив, що станом на зараз він знає, що ворог підтягує війська, і росіяни вже починають застосовувати артилерію, КАБи, "Ланцети". Тому далі буде все складніше і складніше просуватись.

Окрім того, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підкреслив, що ця операція стала для росіян абсолютною несподіванкою, а на війні – це один з основних факторів, якого майже неможливо досягнути зараз через технічні засоби.

"Тому ми бачимо майстерність нашого командування в цій операції. Я думаю, що це буде окремо викладатись у військових вишах", – пояснив Костенко.

До слова, Роман Костенко, окрім своєї роботи у парламенті, є полковником Збройних Сил України. Він має 22 роки військового стажу, служив у центрі спецоперацій СБУ "Альфа", керував підрозділами спецпідрозділів та брав участь у різних спецопераціях. Зокрема, захищав Донецький аеропорт, а також брав участь в обороні Миколаєва.

Окрім того, Костенко також записав відеозвернення до спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука з прикордоння, у якому повідомив про своє "закордонне відрядження" у Росію. Нардеп наголосив, що "напише листа про відрядження, як тільки звідти повернеться".