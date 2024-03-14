Цього дуже не хотіли у Кремлі: як рейд російських добровольців зіпсував плани Путіна

Вже у п'ятницю, 15 березня, у Росії мають розпочатися так звані вибори президента. Однак, звісно, є нюанс. Прорив кордону, який здійснили російські добровольці, зламав плани Кремля.

Мовиться не лише про ймовірний зрив голосування у Курській та Бєлгородській областях, хоч і це вже буде великим досягненням. Детальніше про те, як вже вдалося зіпсувати плани Путіна, 24 Каналу розповів Борис Тизенгаузен – політтехнолог.

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Кремль не хотів цього допускати

Рейд російських добровольців вніс чималі корективи у плани Кремля. Окрім того, що це прорив кордону здійснили самі ж громадяни Росії, тож ядерна риторика Владіміра Путіна тут не допоможе, є й інші нюанси.

Попри те, що бійці з РДК, легіону "Свободи Росії" та Сиббату поки не захопили цілковито прикордонні області Росії, бо їм, власне, поки не дозволяє кількісна складова, вони уже виконали важливе завдання.

15 березня в Росії стартують вибори. Робили все можливе, щоб про війну до виборів ніхто не згадував. Путін ж хоче себе бачити себе не лузером, що застряг у країні, яку мав "взяти за три дні", а завойовником. Але так сталося, що російські ЗМІ що п'ятнадцять хвилин пишуть про "знищених повстанців та техніку", і люди стають повністю зануреними у військову повістку. Це те, чого не хотіли в Кремлі,

– пояснив Борис Тизенгаузен.

Однак для російської влади усе сталося, не як гадалося. Повідомлень про серйозний тиск та удари по Росії стає все більше за останні два дні. А з огляду на інтенсивність подій, далі ситуація лише загостриться.

Рейд російських добровольців: останні новини

Російські добровольці 14 березня повідомили про знищення складів боєкомплектів у селищі Тьоткіно. У цьому населеному пункті тривають активні бої, як і власне по всій території Бєлгородської та Курської області. Це, до слова, підтвердили також у Головному управлінні розвідки МОУ.

Легіон "Свобода Росії" повідомили про відкриття гуманітарних коридорів для жителів прикордонних територій. Оскільки російська влада вирішила не проводити евакуацію мешканців, вони активно евакуюються самі. Зокрема, черги з автомобілів з'явилися на виїзді з міста Грайворон, що на Бєлгородщині.

Начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр з позивним "Фортуна" поспілкувався з 24 Каналом, розповівши про цілі російських добровольців. Він підтвердив раніше озвучену заяву про те, що РДК готовий йти на Москву, а в далекоглядній перспективі – дійти і до Владивостока.

Бійці легіону "Свобода Росії", оголошуючи про свій рейд, заявили, що "йдуть" на вибори, аби звільнити росіян від терористичної організації, яка захопила владу. Крім того, один із представників легіону зазначив, що зірвати проведення виборів у Курській та Бєлгородській області – стане гарним результатом для них. Беручи до уваги, як розвиваються події у цих областях, можна припустити, що російським добровольцям вдасться досягнути цієї мети.