Зробимо все, щоб на кордоні жодних виборів президента не було, – голова РДК про рейд у Росію
Російські добровольці, які воюють про кремлівського режиму, розпочали операції на території країни-агресорки. Важливо, що днями там мають відбутися вибори.
Голова і засновник російського добровольчого корпусу Денис Нікітін у інтерв'ю "Українській правді" розповів, що мають намір повпливати на голосування у прикордонних регіонах. Це є одним з завдань операції.
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Рейд та вибори в Росії
Денис Нікітін зазначив, що російські добровольці зроблять все, щоб у прикордонних з Україною регіонах ніяких виборів не було. Військовий додав, що це навіть можна назвати однією з цілей рейду на російську територію.
Я всіх деталей розповідати не буду, але безумовно повпливати, або як мінімум показати людям, що це не вибори, а фарс – це одне з політичних завдань поточної операції,
– зазначив доброволець.
Додамо, що 13 березня представники легіону "Свобода Росії" та РДК звернулись до росіян з попередженням. Військові наголосили, що змушені завдати вогневої поразки позиціям росіян, які розміщені в містах Бєлгород і Курськ. Вони закликали жителів цих міст евакуюватися, щоб уникнути жертв серед цивільного населення.
Операція РДК та легіону "Свобода Росії"
- Російський добровольчий корпус разом із легіоном "Свобода Росії" та Сибірським батальйоном 12 березня почали операцію у Бєлгородській та Курській області Росії.
- Зокрема, бійці ЛСР прорвали кордон у межах населеного пункту Тьоткіне. Добровольці ведуть там бій і не планують зупинятися.
- Доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський з позивним "Лютик" зауважив, що все найцікавіше – ще попереду. Добровольці готові до будь-якого розвитку подій – вони мають плани залежно від того, як розвиватиметься ситуація.
- Барановський додав, що вони, як громадяни Росії, мають сказати своє слово. Він додав, що майбутнє країни має вирішуватися зброєю, а не бюлетенями – своїм рейдом вони прагнуть показати опозиційно налаштованим росіянам, що вони не одні. Також "Свобода Росії" закликали небайдужих доєднуватися до них.