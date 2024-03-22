Зона боїв може розширитися: офіцер ЗСУ назвав 4 моменти операції російських добровольців

Бєлгородська та Курська області Росії перетворилися у повноцінні зони бойових дій. Цього не заперечує навіть ворог.

Про це 24 Каналу заявив офіцер ЗСУ Тарас Березовець, зауваживши, що Росія проводить офіційну евакуацію. Це є першим ключовим висновком щодо операції російських добровольців.

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Також загарбники встановлюють блокпости та обмежують пересування громадян Росії на території Бєлгородської області.

Друге – противник неспроможний протидіяти обстрілам військових об'єктів на території цих областей. Їхня система ППО не змогла впоратися і показала свою неспроможність захистити військові об'єкти,

– наголосив Березовець.

По-третє, збройні формування Росії кинули напризволяще росіян. Тобто вони зробили те, що було влітку 2023-го року. Вони втекли й не допомогли цивільним з евакуацією. До того ж багато російських військових перейшли на бік російських добровольців.

"Четверте – російські добровольці змусили російське військове командування почати перекидати підрозділи з лінії фронту. Адже операція проходила настільки успішно", – сказав офіцер ЗСУ.

Так російські добровольці взяли під контроль одразу декілька населених пунктів на території Бєлгородської та Курської областей. Противник уже не зміг далі приховувати свою поразку, тож був змушений перекидати підрозділи з території Білорусі та тимчасово окупованих територій України.

Стабільна зона бойових дій

Тарас Березовець розказав, що згідно з прогнозами експертів, якщо російським добровольцям вдасться протриматися ще декілька днів, то тоді вже щонайменше Бєлгород та уся ця область перетвориться на стабільну зону бойових дій.

Вона почне розширюватися. Ця "смута", про яку казав Путін, почне перекидатись. Достатньо почитати російські пабліки, воплі самих бєлгородців, які прямо кажуть, що "їх кинули". Вони ставлять питання: "А ми ще Росія або ми вже Україна?"

– зазначив офіцер ЗСУ.

Це все бачать та читають жителі сусідніх російських регіонів. Вони розуміють, що таке почнеться і там. Це, переконаний Березовець, триває створення так званої санітарної зони, про яку казав Владімір Путін.

Диктатора питали про те, чи можливе захоплення Харківської області через атаки на прикордонні регіони країни-агресорки. Путін заявив, що не виключає того, що доведеться створити певну "санітарну зону" на території, яка підконтрольна "київському режиму".

Однак, зауважив офіцер ЗСУ, вона буде не на території України, а на території Росії. Тобто окупантам з часом доведеться перекидати усе більше і більше підрозділів. Або ж ворогу доведеться визнати, що він втратив контроль над прикордонними районами.

"Є сусідня Воронезька область, є Ростовська область, є Брянська область. Рухатися є куди", – наголосив військовослужбовець.

Які завдання російських добровольців

Путін заявив, що дії російських добровольців – це може бути "намагання, у разі успіху, отримати козир" у можливих переговорах у майбутньому. Мовляв, обміняти російські території на українські. Березовець наголосив, що жодного обміну не відбудеться.

Одна справа – проводити рейдові військові операції на території Росії, а інша – брати під повний контроль ті чи інші російські регіони. Аби повноцінно контролювати бодай один район Бєлгородщини, треба туди заводити серйозні формування – 2 – 3 бригади. Це величезна кількість бійців.

Таке завдання не ставиться російськими добровольчими формуваннями. У них інші цілі. Це більше проведення роботи диверсійними групами, це робота в стилі "вдарив і тікає" – є ефективнішою. Але хто знає, що буде з часом. Ситуація буде розвиватися непередбачувано,

– зазначив офіцер ЗСУ.

Черговий рейд російських добровольців