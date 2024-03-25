Кремль бачить психологічний ефект, – Фейгін пояснив, якого результату вже досягли РДК

Російські добровольці з 12 березня утримуються на території Бєлгородської та Курської областей, заходячи в нові населені пункти. Росіяни, попри всі зусилля, не можуть протистояти добровольчим підрозділам.

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін, додавши, що легіон "Свобода Росії", Російський Добровольчий Корпус та Сибірський батальйон більшою мірою досягли політико-психологічного ефекту. Їхні дії викликали занепокоєння та тривогу у російської влади.

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Дуже важливий досвід

Нагадаємо, що у травні минулого року російські добровольці вже перетинали кордон і заходили до населених пунктів на території Росії. З того часу окупанти посилили кордон, однак добровольці довели, якщо дуже захотіти, то можна знову зайняти російську територію.

Зараз в російські області зайшли добровольчі підрозділи. Проте обставини можуть скластися так, що туди спробують зайти й частини Збройних Сил України,

– вважає російський правозахисник.

Для ЗСУ та спецслужб України це буде дуже важливий досвід – подивитись, наскільки це можливо.

"Якби чисельність добровольчих батальйонів була більшою, то ефект був би значнішим. Можна було б й Бєлгород взяти, і тоді б склалась зовсім інша політична ситуація", – зауважив Фейгін.

Дії матимуть вплив

Навіть якщо результат операцій російських добровольців обмежиться заходженням у населені пункти в російських областях, їхні дії все одно матимуть вплив. Російська влада вже звітує, що нібито в Санкт-Петербурзі 14 березня затримала прихильників РДК. Це означає, на думку опозиціонера, що російську владу ця ситуація дуже турбує.

Кремль бачить психологічний ефект в рейдах добровольців та розуміє, що ці дії матимуть продовження. Якщо влада заявляє, що буцімто збирається "брати" Харків чи Одесу, то у відповідь російські добровольці можуть взяти Бєлгород,

– зазначив він.

Росія – тоталітарна країна, де населення повністю підконтрольне владі. Проте, за словами Фейгіна, виявляється, що є люди, які беруть в руки зброю і готові воювати не тільки за Україну, але й ще за те, щоб позбавити росіян від влади Путіна. Наразі це не має відгуку, тому що страх і психологічна неготовність не дають росіянам прийняти справжній патріотизм.

Також росіяни нічого не знають про добровольців, які здійснюють рейди у Бєлгородську та Курську області. Їм розповідають, що це "переодягнути українці або одинаки-зрадники". Проте росіяни могли б подолати дефіцит інформації, якби почитали її у відкритих джерелах.

"Вони бояться про це дізнатися, тому що доведеться далі розмірковувати щодо того що відбувається. Вони залякані, це генетично вихований страх, який склався за останні понад 20 років. Однак якщо російські добровольці візьмуть Бєлгород, то така демонстрація сили може змінити ставлення до них з боку росіян", – зауважив Марк Фейгін.

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