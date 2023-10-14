Кількість безвісти зниклих може зрости: під час рейду у Сектор Гази ЦАХАЛ виявив речі полонених

Ізраїльська армія 13 жовтня провела рейд на територію Гази та змогла забрати звідти декілька тіл громадян, які раніше вважалися зниклими безвісти. Також вони виявили речі інших ізраїльтян, місцеперебування яких невідоме.

Відомо, що знайдені тіла належали полоненим, які захопив ХАМАС під час нападу. Також військові Ізраїлю провели операцію зі знищення певних об'єктів

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Результати операції Ізраїлю

Під час локальних рейдів в Секторі Гази ЦАХАЛу вдалося забрати тіла загиблих ізраїльтян, які перебували у полоні ХАМАС. Також військові виявили речі, що належать полоненим – це може призвести до збільшення кількість зниклих безвісти. Також армія Ізраїлю виконала й інші завдання.

Ізраїль підтверджує, що сухопутні війська увійшли до Сектору Газа, знищили терористичні загони та інфраструктуру і виявили предмети, які можуть призвести до збільшення кількості зниклих безвісти людей,

– заявили там.

ЦАХАЛ виявив два тіла загиблих ізраїльтян та повідомив трагічну новину їх сім'ям.

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Ізраїль ліквідував ще одного ватажка ХАМАС, який відповідав за повітряну систему бойовиків. Від час нальоту ізраїльських винищувачів загинув Мерада Абу Мерада.

Ізраїльські військові наказали близько 1 мільйону жителів півночі Гази евакуюватися на південь. Люди рухаються на власних авто, або навіть пішки. Однак більшість мешканців відмовилися евакуюватися, що нібито ніде немає безпечних місць у Газі.

Станом на 12 жовтня кількість загиблих ізраїльтян внаслідок атаки ХАМАС досягло 1300 осіб, з них 222 – це військові. Зі сторони Сектору Гази загинуло 1568 палестинців. Відомо також про 11 жертв серед українців.