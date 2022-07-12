Реєстр олігархів готовий: Данілов розповів, коли там з'являтимуться прізвища

Олексій Данілов розповів, що реєстр олігархів вже готовий. Секретар РНБО пояснив, що наразі суб'єкти ще подають документи.

Відповідну інформацію секретар РНБО розповів 12 липня. Тобто на 139 день повномасштабної війни, яку росія почала проти України.

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Секретар РНБО розповів про реєстр олігархів

Цей процес іде. Сам реєстр готовий. Положення про реєстр вже затверджене. На сьогодні інституції, які мають право подавати, обробляють документи,

– розповів Данілов.

Він пояснив, що в реєстрі олігархів будуть з'являтися прізвища після того, як буде рішення РНБО стосовно того, що та чи інша особа визнана олігархом.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України пригадав, що для того, щоб особа була визнана РНБО олігархом, вона має відповідати хоча б 3 із 4 критеріїв:

політичний вплив – брати участь у політичному житті;

– брати участь у політичному житті; медіа – мати значний вплив на ЗМІ;

– мати значний вплив на ЗМІ; питання монополії – є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку;

– є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку; гроші – є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб.

Коротко про реєстр олігархів

У квітні 2021 року президент Володимир Зеленський ініціював законопроєкт про статус олігарха. Мета – перетворити олігарха та бізнесмена.

В листопаді 2021 року Верховна Рада остаточно підтримала проєкт закону. Згідно з ним, саме РНБО буде визначати статус щодо визнання когось олігархом, включати олігархів до реєстру та вести сам реєстр. Також олігархи звітуватимуть про свою роботу на засіданнях РНБО.

У травні 2021 року Олексій Данілов розповідав, хто може увійти у цей ймовірний список олігархів. Попередньо, за даними Сергія Лещенка, там фігурувало 13 осіб: Рінат Ахметов, Петро Порошенко, Дмитро Фірташ, Ігор Коломойський, Віктор Пінчук, Сергій Льовочкін, Віктор Медведчук, Вадим Новинський, Юрій Косюк, Олег Бахматюк, Костянтин Жеваго, Олександр і Галина Гереги.

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