Реєстр олігархів готовий: Данілов розповів, коли там з'являтимуться прізвища

12 липня 2022 , 22:47
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Джерело:

Радіо Свобода

Олексій Данілов розповів, що реєстр олігархів вже готовий. Секретар РНБО пояснив, що наразі суб'єкти ще подають документи.

Відповідну інформацію секретар РНБО розповів 12 липня. Тобто на 139 день повномасштабної війни, яку росія почала проти України. 

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Секретар РНБО розповів про реєстр олігархів

Цей процес іде. Сам реєстр готовий. Положення про реєстр вже затверджене. На сьогодні інституції, які мають право подавати, обробляють документи,
– розповів Данілов. 

Він пояснив, що в реєстрі олігархів будуть з'являтися прізвища після того, як буде рішення РНБО стосовно того, що та чи інша особа визнана олігархом.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України пригадав, що для того, щоб особа була визнана РНБО олігархом, вона має відповідати хоча б 3 із 4 критеріїв:

  • політичний вплив – брати участь у політичному житті;
  • медіа – мати значний вплив на ЗМІ;
  • питання монополії – є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку;
  • гроші – є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб.

Коротко про реєстр олігархів

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Автор: Діана Квасневська