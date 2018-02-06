Розпочалася реєстрація на ЗНО-2018

Реєстрація на ЗНО-2018 в Україні розпочалася 6 лютого і триватиме до 19 березня. Змінити реєстраційні дані буде можливо до 2 квітня. Як зареєструватися на ЗНО-2018 – читайте далі.

Щоб зареєструватися для участі в ЗНО-2018, потрібно створити та оформити реєстраційну картку, сформувати пакет документів і передати його до регіонального центру.

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Реєстрація на ЗНО-2018: як створити реєстраційну картку

Створити реєстраційну картку можна самостійно або звернутися до одного з пунктів реєстрації, перелік яких буде розміщено на сайті Українського центру. Самостійно картку можна створити за допомогою сервісу "Зареєструватися", розміщеному на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти.



Як зареєструватися на ЗНО-2018 онлайн

Одним з перших кроків є обрання категорії особи. Яку категорію обрати:

1) "Випускник закладів загальної середньої освіти 2018 року" – якщо ви у 2018 році завершуєте навчання в закладі загальної середньої освіти (школа, гімназія, ліцей тощо);

2) "Учень (слухач) закладів професійної (професійно-технічної) освіти" – якщо ви є учнем (студентом, слухачем) закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобуваєте в поточному році повну загальну середню освіту;

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3) "Студент закладу вищої освіти" – якщо ви є учнем (студентом, слухачем) закладу вищої освіти (коледж) і здобуваєте в поточному році повну загальну середню освіту;

4) "Випускник минулих років" – якщо ви вже маєте атестат (здобули повну загальну середню освіту в попередні роки), незалежно від того, де ви навчаєтеся зараз (чи продовжуєте навчатися);

5) "Випускник, який здобуде в 2018 році повну загальну середню освіту в навчальному закладі іншої держави" – якщо ви навчаєтесь у закордонному навчальному закладі та здобуваєте в поточному році повну загальну середню освіту.

Інструкції, як заповнвати реєстраційну картку залежно від категорії, опубліковані на сайті Центру оцінювання якості освіти. Зокрема, випускники закладів загальної середньої освіти поточного року під час реєстрації також мають зазначити, з яких обраних ними навчальних предметів результати зовнішнього незалежного оцінювання будуть зараховані як оцінки за державну підсумкову атестацію.

Реєстраційні документи

Після оформлення реєстраційної картки необхідно сформувати комплект реєстраційних документів та подати його:

до закладу освіти, у якому навчаються особи, які складатимуть ДПА у формі ЗНО ;

; надіслати (бажано рекомендованим листом) на адресу регіонального центру, вказану в контрольно-інформаційному листі (інші категорії осіб).

У комплект документів для випускників шкіл входить: копія паспорта (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по батькові); дві однакові фотокартки для документів розміром 3 х 4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку; реєстраційна картка. Інших категорії, крім зазначених документів мють також підготувати копію документа про повну загальну середню освіту (для осіб, які здобули повну загальну середню освіту) або довідку з місця навчання (для учнів (слухачів) закладів професійної (професійної-технічної) освіти та студентів закладів вищої освіти, які здобувають повну загальну середню освіту в 2018 році та не проходять ДПА у формі ЗНО).

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Якщо відмовили у реєстрації

Вам може бути відмовлено в реєстрації (перереєстрації) для участі в зовнішньому оцінюванні на підставі:

ненадання документа(ів), що підтверджує(ють) достовірність інформації, зазначеної в реєстраційній картці;

надання недостовірної інформації;

подання реєстраційних документів особою, яка відповідно до вимог законодавства не має права на участь у зовнішньому оцінюванні;

відправлення реєстраційних документів після завершення встановленого строку реєстрації (особі, яка в період реєстрації не подавала реєстраційних документів) або перереєстрації;

неналежного оформлення документів, необхідних для реєстрації;

неможливості створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання відповідно до медичного висновку.

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Якщо вам відмовили в реєстрації, вам надішлють витяг із протоколу засідання регламентної комісії, у якому буде зазначена причина відмови. Якщо ви мояжете усунути проблему до 2 квітня, створіть нову реєстраційну картку і надішліть пакет документів за схемою, яка була вказана вище.

Зміна реєстраційних даних

Для того, щоб змінити реєстраційні дані (персональні дані або перелік предметів), потрібно пройти перереєстрацію, яка триватиме з 6 лютого до 2 квітня. Перереєстрація можлива після отримання вами Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, який є підтвердженням факту реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні. Цей документ надішлють вам в індивідуальному конверті разом з реєстраційним повідомленням учасника зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційним бюлетенем "Зовнішнє незалежне оцінювання. 2018 рік".

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Зміни до реєстраційних даних можна внести за допомогою спеціального сервісу "Внести зміни", розміщеного на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Вхід до сервісу – за номером і пін-кодом Сертифіката. Вам потрібно буде оформити нову реєстраційну картку, повторно сформувати комплект реєстраційних документів, вклавши до нього отриманий раніше Сертифікат. Пакет документів треба подати до відповідного регіонального центру в той самий спосіб, у який це було здійснено під час реєстрації.

Зазначимо, основна сесія ЗНО триватиме з 22 травня до 23 червня, додаткова сесія – 2 липня – 11 липня. Кожнен учасник, як і раніше, має право скласти тести щонайбільше із чотирьох предметів.