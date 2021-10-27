Опитували харків'ян щодо виборчих симпатій на початку жовтня. Участь у дослідженні взяли жителі Харкова, старші за 18 років.

Актуально Мустафаєва, Добкін або Терехов: хто планує замінити Кернеса на посаді мера Харкова

Рейтинг кандидатів у мери Харкова

Ігор Терехов ("Блок Кернеса – Успішний Харків") – 57,6%

("Блок Кернеса – Успішний Харків") – 57,6% Михайло Добкін (самовисуванець) – 27,6%

(самовисуванець) – 27,6% Олександр Скорик ("Європейська Солідарність") – 3,6%

("Європейська Солідарність") – 3,6% Денис Ярославський (самовисуванець) – 3,6%

(самовисуванець) – 3,6% Аліна Мустафаєва (самовисуванець) – 2,5%

(самовисуванець) – 2,5% Костянтин Немічев (самовисуванець) – 2,1%

(самовисуванець) – 2,1% Володимир Плетньов ("Партія Шарія") – 2,0%

("Партія Шарія") – 2,0% Дмитро Маринін (самовисуванець) – 0,5%

(самовисуванець) – 0,5% Віктор Величков (самовисуванець) – 0,1%

Слід зазначити, одного з кандидатів Сергія Ряпова не вказували в цьому списку. Це зумовлено тим, що його рейтинг у момент опитування був меншим ніж у Валерія Говорова та Миколи Кукуріки (ці політики зняли свої кандидатури).

Який рейтинг довіри в лідерів

Окрім цього, в містян запитали, наскільки та яким політикам вони довіряють. Серед найбільш згадуваних осіб були й 2 фаворити передвиборчих перегонів.

Сказали, що повністю довіряють Ігорю Терехову 20% опитаних, також 33% проголосували "скоріше довіряю". Висловили повну недовіру до його персони 23 відсотки опитаних.



А ось колишньому меру Харкова Михайлу Добкіну повністю довіряють менше жителів міста – лише 9%. А сказали, що "скоріше довіряють" 24% опитаних. Абсолютну недовіру до його постаті, відповідно до результатів опитування, мають 44% харків'ян.



Кому у Харкові серед кандидатів в мери довіряють найбільше / Інфографіка групи "Рейтинг"

Що відомо про це опитування

Протягом 2 – 7 жовтня соціологічна група "Рейтинг" опитала 1 200 респондентів. Вибірка дослідження була репрезентативною за віком і статтю.

Усіх людей опитували у форматі особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Автори зазначили, що помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 – тобто не більше 2,8%.

До теми Добкін – другий, Терехов передостанній: оприлюднили бюлетені виборів мера Харкова



За кого харків'яни проголосують на виборах мера / Інфографіка 24 каналу