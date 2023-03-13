Україна у 2022 році стала третім найбільшим імпортером зброї у світі: хто попереду
Джерело:SIPRI
За понад рік від початку повномасштабної війни Україна потрапила на чільні позиції у рейтингу країн за обсягами ввезення на територію держави зброї. Про це йдеться у звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).
Варто зазначити, що саме завдяки військовій допомозі Сполучених Штатів Америки та країн Європи постачання зброї в нашу державу (імпорт) різко зросло. Зараз ми на третьому місці цього рейтингу після Катару та Індії.
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Україна озброюється та зміцнює позиції
Додамо, що у період з 1991 до 2014 року Україна зовсім не нарощувала свої військові потужності. Після окупації Криму та початку війни на Донбасі ми, звісно, почали імпортувати зброю зі Заходу, однак не в таких об'ємах, як після 24 лютого 2022 року.
Після російського вторгнення Україна стала третім найбільшим імпортером основних видів озброєнь у 2022 році (після Катару та Індії) і 14-м найбільшим імпортером у період від 2018 до 2022 року,
– йдеться у дослідженні.
Окрім того, там зазначено, що за останніх п'ять років на Україну припало близько 2% світового імпорту озброєння. Однак, ймовірно, через побоювання ескалації бойових дій партнери не поспішають надавати нам бойову авіацію та ракети дальнього радіуса дії.
Хоча слід згадати, що все ж Захід постачав таке озброєння в інші держави, що залучені до конфліктів, зокрема, на Близькому Сході та в Південній Азії.
Світ продовжує допомагати ЗСУ: останні новини
- Міністерство оборони Великої Британії анонсувало відправку ескадрильї танків в Україну та показало, як працює ця бойова техніка. Зауважимо, йдеться саме про танки Challenger 2, які уже освоюють військові Збройних Сил.
- Окрім того, відомо, що в недалекій перспективі Україна отримає від Заходу системи протиповітряної оборони Patriot, що здатні навіть збивати гіперзвукові ракети типу "Кинджал".
- Також не так давно Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину прискорити постачання боєприпасів. Разом з тим, за його словами, наші військові потребують винищувачів, які є в партнерів.