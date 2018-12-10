Рейтинг "гарячих" точок для інвестицій у нерухомість за кордоном у 2019-му

Фахівці з нерухомості склали перелік міст світу, які демонструють економічний ріст і користуються популярністю серед закордонних інвесторів.

Трійку лідерів у цьому рейтингу сформували три європейські столиці: Париж, Мадрид та Берлін.

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Саме ці міста у 2019-му, за даними аналітиків міжнародної компанії Knight Frank, будуть "гарячими" точками серед інвесторів, які вкладають у нерухомість.

Фахівці прогнозують, що у цих трьох містах ціни на нерухомість наступного року можуть зрости на 5-10%.



"Гарячі" точки для іноземних інвестицій у нерухомість у 2019

Водночас обмеження на іноземні покупки на ринках, які зазвичай популярні серед закордонних інвесторів, таких як Нова Зеландія чи Канада, скоріш за все, у 2019-му також не втратять популярності у перспективі.

Раніше портал Global Property Guide опублікував рейтинг країн та міст, де найбільш стрімко ростуть ціни на житлову нерухомість.