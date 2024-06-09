Матиме повну юридичну силу, зокрема і на кордоні: коли в додатку Резерв+ з'явиться QR-код

У застосунку Резерв+ з'явиться QR-код, який надасть повної юридичної сили електронному військово-обліковому документу, в тому числі – для перетину кордону.

Це станеться вже наступного тижня. Про це повідомили заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі Суспільного, а також речник Міноборони Дмитро Лазуткін в тижневому дайджесті, передає 24 Канал.

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Коли в Резерв+ з'явиться QR-код

Так, у Міноборони повідомили, що з 18 червня в застосунку Резерв+ з'явиться QR-код. Цей крок остаточно прирівняє електронну інформацію з реєстру "Оберіг" до паперового військово-облікового документа.

Станом на 9 червня свої військово-облікові дані у застосунку Резерв+ 1,6 мільйона військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Понад 200 тисяч з них – жінки.

Нарешті будуть об'єднані всі папірці в одну оновлювану сутність, це буде військово-електронний документ. В режимі реального часу ми зможемо підтвердити валідність документа. Нарешті всі радянські папірці підуть у минуле,

– додала Черногоренко.

Тепер у застосунку також буде відображатися, чи має військовозобов'язаний бронь або відстрочку від служби. Окрім того, електронний військовий документ буде визнаватися всіма органами влади, в тому числі – Державною прикордонною службою.

"Прикордонна служба є частиною системи органів виконавчої влади. І цей документ є достатнім і достовірним для всіх органів влади, в тому числі для ДПСУ", – пояснила Черногоренко.