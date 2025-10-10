Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.
Що відомо про технічні роботи у Резерв+?
У Міноборони зазначили, що технічні роботи у реєстрі "Оберіг" триватимуть 11 жовтня з 00:00 до 06:00. У цей час у застосунку Резерв+ тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити документ.
Нагадуємо, щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть три крапки та виберіть "Завантажити PDF",
– йдеться у повідомленні.
У міністерстві підкреслили, що планові технічні роботи завершаться 11 жовтня о 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.
Раніше планові технічні роботи у реєстрі "Оберіг", через які послуги у Резерв+ були недоступні, були вночі 9 жовтня.
Які зміни у Резерв+ відбулися останнім часом?
У застосунку Резерв+ планують розширити функціонал для сплати штрафів за порушення правил військового обліку. Деякі громадяни зможуть протестувати відповідний сервіс.
У Резерв+ також запустили бета-тест відстрочок від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю будь-якого віку.
Окрім того, у застосунку Резерв+ з'явилася нова відмітка щодо проходження базової загальновійськової підготовки для деяких військовозобов'язаних. Відповідна позначка не вимагає додаткових дій, і за неї не передбачені жодні штрафи.