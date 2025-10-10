Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

Що відомо про технічні роботи у Резерв+?

У Міноборони зазначили, що технічні роботи у реєстрі "Оберіг" триватимуть 11 жовтня з 00:00 до 06:00. У цей час у застосунку Резерв+ тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити документ.

Нагадуємо, щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть три крапки та виберіть "Завантажити PDF",

– йдеться у повідомленні.

У міністерстві підкреслили, що планові технічні роботи завершаться 11 жовтня о 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.

Раніше планові технічні роботи у реєстрі "Оберіг", через які послуги у Резерв+ були недоступні, були вночі 9 жовтня.

Які зміни у Резерв+ відбулися останнім часом?