Режим надзвичайної ситуації ввели на усій території Казахстану

У Казахстані тривають масові протести. Через це влада вирішила ввести режим надзвичайного стану на усій території країни.

Таким чином режим надзвичайної ситуації діятиме не лише на території Алмати, Алматинської області, Нур-Султана та Мангістаунська область. Тепер він діятиме на всій території Казахстану. Про це оголосили в ефірі державного телеканалу "Хабар".

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Протести охопили 15 міст

Зранку режим надзвичайного стану президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив у найбільшому місті країни – Алмати. Потім до цього списку внесли ще 2 області, а після цього і столицю країни.

Однак протести охопили загалом 15 міст Казахстану. До придушення протестів в Актау та Усть-Камнегорському залучили військових. Також війська були присутні й в Алмати.

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На третій день мітингів ситуація в Казахстані стала напруженішою. У низці міст між протестувальниками та силовиками відбулися сутички.

На всій території країни зник інтернет, а в Алмати і Нур-Султані ще й мобільний зв'язок. Після цього в країні припинила роботу система безконтактної оплати, а низка каналів призупинили мовлення.

Мітингувальники захопили аеропорти в Актау та Алмати. Через це низка перевізників скасовує рейси в Казахстан.

У місті Талдикорган мітингувальники кілька годин намагалися повалити пам'ятник колишньому президенту Нурсултану Назарбаєву. Під оплески, вигуки та пісні статуя таки впала.

Мітингувальники в Алмати підпалили будівлю державного телеканалу "Казахстан" та викрали з нього обладнання.

Президент Касим-Жомарт Токаєв на тлі масових заворушень вирішив провести переговори з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, який свого часу жорстоко придушив протести після сфальсифікованих виборів у серпні 2020 року.

Люди вийшли на масові протести через підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. Варто зауважити, що ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти. Водночас протести не вщухли навіть попри поступки з боку влади, відставку уряду та зниження ціни на газ. Тож, схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.