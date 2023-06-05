Процес давно запущений, – Клочок розповів цікаві деталі про зміну путінського режиму

Владімір Путін давно перестав адекватно оцінювати ситуацію на фронті, якщо узагалі колись це робив. Так чи інакше, диктатор не відмовляється від нав'язливої ідеї "захопити Україну". Світ це розуміє, а тому почав активну роботу, пов'язану зі зміною режиму Путіна. Вона може принести дуже сприятливі результати.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, якщо сам Путін не захоче вивести війська з України (а він, ймовірно, не захоче), то це рішення може прийняти хтось інший.

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Нещодавно Володимир Зеленський дав інтерв'ю медіа Латинської Америки. Він запропонував Росії "дипломатичний вихід із найменшими втратами". Мовилось про те, що Росії має якомога швидше відвести свої війська і вже тоді можна було про щось говорити з Росією. Очевидно, що цю заяву президент України зробив не для того, аби зберегти Росії обличчя, а для того, аби вберегти українців.

Російський режим тріщить по швах

Днями міністр оборони Олексій Резніков відреагував на індонезійський та китайський "план миру". Він зазначив, що Україна не проти посередництва Китаю, однак спершу потрібно натиснути на Владіміра Путіна, аби він вивів війська з України.

Путін не ухвалить таке рішення. А от що стоїть за цими заявами, як на мене. Зараз дуже послідовно проводиться робота зі зміни путінського режиму, яка призведе до виведення військ з території України. Процес запущений давно,

– наголосив Валерій Клочок.

Є декілька подій, на думку Клочка, які вказують на активну роботу над зміщенням кремлівської влади:

"атака безпілотників" на Кремль 3 травня;

перший прорив російського кордону 22 травня;

продовження рейду РДК та "Легіону свободи" на Бєлгородщині.

"Додайте до цього історію з взяттям в полон полковника збройних сил Росії, який обстрілював загін "Вагнера". Видається внутрішніми розбірками, але воно все докладається до єдиного проєкту. Він означає, що якщо не Путін, то хтось інший ухвалить рішення про виведення військ з України", –підкреслив Клочок.

Ці події зсередини підривають російський режим.

Валерій Клочок про роботу над зміною путінського режиму: дивіться відео

Діалогу з Путіним не буде

Заява Володимира Зеленського чітко артикулює, що цей проєкт реалізовується уже та продовжуватиметься далі. Незалежно від того, хоче цього Владімір Путін чи ні.

Маю переконання, що підписалася під цим проєктом не лише Україна та українці, а й увесь західний світ. Діалог з Путіним не виходить. Він не хоче спілкуватися взагалі,

– зазначив Клочок.

Російський диктатор закрився від світу. Цьому, до речі, також посприяв ордер на його арешт від Міжнародного кримінального суду. Так, Владімір Путін не відвідав інавгурацію Реджепа Ердогана, хоч це його соратник.

Тож наші партнери намагаються показати в різні способи, що з Путіним немає про що розмовляти. А рішення про вивід військ з території України ухвалить якщо не російський президент, то хтось інший з політичної верхівки. Це й провокує запуск різноманітних процесів у Росії.

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