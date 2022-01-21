Режисера Лавренчука, затриманого в Італії на вимогу Росії, перевели під домашній арешт

Українського режисера Євгена Лавренчука, якого затримали в Італії на вимогу Росії, перевели під домашній арешт. Про це стало відомо 21 січня.

Новиною про зрушення у резонансній справі поділилася мати митця Ірина Лавренчук. Вона зазначила, що ввечері 20 січня навіть змогла трохи поспілкуватися із сином.

До теми Українського режисера Лавренчука затримали в Італії на вимогу Росії: справа на контролі у МЗС

Громадськість зробила свою справу

За словами матері режисера, наразі Лавренчук перебуває в бадьорому настрої й не скаржиться на самопочуття. Також він подякував усім українцям, які його підтримують.

Пані Ірина наголосила, що переведення її сина під домашній арешт стало можливим, завдяки злагодженій роботі адвокатів, МЗС, консульства України, увазі медіа, а також активності української діаспори та співгромадян Євгена.

Але це лише перший крок у нашій боротьбі за звільнення Жені. Не зупиняємось, пам'ятаємо про страшну загрозу, яка нависла над ним. Робимо все можливе для його повного звільнення та повернення в Україну!

– звернулася до однодумців жінка.

Мати Лавренчука попросила усіх поки нічого не писати йому. Адже чоловік має обмеження у зв'язку та спілкуванні на період слідства. Крім того, надмірна комунікація зараз може нести загрозу.

Важливо В Італії затримали Євгена Лавренчука на вимогу Росії: біографія українського режисера

Скандальний арешт: всі деталі

Євгена Лавренчука затримали у Неаполі ще 17 грудня. Він прилетів туди з Ізраїлю і якраз мав пересідати на літак до Львова.

Підставою затримання стала справа країни-агресора про нібито фінансові порушення Лавренчука, вчинені на її території 8 років тому.

Втім сам режисер ці закиди заперечує й стверджує, що не брав жодних коштів на постановки в Росії.

Мати Лавренчука висловила сподівання на те, що Італія таки не видасть її сина російській стороні.

Також на незаконний арешт українця відреагувала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона заявила, що дії Італії на догоду Росії є абсолютно безпідставними.

На захист режисера стала також й українська діаспора в Італії. Її представники організували мітинг на підтримку земляка й вимагали його звільнення.

Тим часом адвокат Лавренчука Альфонсо Татарано охарактеризував настрій свого підзахисного як рішучий.

Хто такий Євген Лавренчук Це український театральний режисер родом зі Львова, якого номінували на Шевченківську премію. Освіту він здобував у Російському інституті театрального мистецтва. Тривалий час митець жив і працював у Москві, однак після початку російської агресії в 2014 році повернувся на Батьківщину.

Текст публікації Ірини Лавренчук:

Друзі! Є новина! Євгена відпустили під домашній арешт! Вчора пізно вночі ми змогли з ним коротко поспілкуватися – він у бадьорому настрої, стан здоров'я нормальний, просить передати вам всім величезну подяку за підтримку. Це стало можливим завдяки ефективній роботі адвокатів, МЗС, консульства України, завдяки вашим листам та акціям на підтримку, завдяки активності української діаспори, ЗМІ, всіх учасників цієї групи та однодумців.

Але це лише перший крок у нашій боротьбі за звільнення Жені. Не зупиняємось, пам'ятаємо про страшну загрозу, яка нависла над ним. Робимо все можливе для його повного звільнення та повернення в Україну!

Прохання до всіх не писати йому зараз нічого, він має обмеження у зв'язку та спілкуванні, бо ведеться слідство. А також задля його ж безпеки.