Летючі, плавучі й повзкі, – Резніков анонсував бум українських дронів цієї осені

Міністр оборони Олексій Резніков припустив, що вже восени 2023 року може початися справжній бум у виробництві українських безпілотників. За його словами, це можуть бути апарати різних видів, як ті, що літають і плавають, так навіть і ті, що повзуть.

Він наголосив, що це сталося завдяки тому, що уряд спростив деякі процедури для виробництва безпілотних літальних апаратів. Він наголосив, що це важливо, адже таким чином влада покриває нагальні потреби фронту.

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Восени може статися бум виробництва українських безпілотників

Резніков зазначив, що впродовж кількох місяців Міноборони переписувало постанови, переконувало членів уряду й спрощувало процеси для того, щоб у нашої держави була можливість швидко виробляти вітчизняну зброю та постачати її на фронт.

Міністр зазначив, що це дало певний бустер у виробничі процеси, зокрема, які відчули й виробники українських безпілотників, які починали свою діяльність "у гаражах".

Я думаю, цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів: летючих, плавучих, повзких тощо. А далі це розвиватиметься в нових об'ємах вже,

– сказав він.

Очільник міністерства зазначив, що ці зміни почали впроваджувати ще осінню 2022 року. Але цей процес був нешвидким і зайняв "майже один рік".

Наостанок Резніков наголосив, що зміни та спрощення процесів у виготовленні зброї потягли за собою й інші новації та зміни в інших підрозділах нашої армії. Він наголосив, що таким чином оновлюється культура не тільки міністерства, а й виробництва зброї загалом.

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