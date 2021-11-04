Резніков може швидко заслужити довіру у військових, – у "Слузі" відреагували на зміни в Кабміні
Джерело:24 канал
Верховна Рада України призначила міністром оборони Олексія Рєзнікова. Він став першим цивільним на цій посаді. Водночас у "Слузі народу" такі зміни оцінюють позитивно.
Народна депутатка від "Слуги народу" Олена Мошенець прокоментувала в ефірі 24 каналу нові ротації у Кабінеті Міністрів Україні. Зокрема, вона повідомила, що у їх фракції дуже оптимістичні очікування щодо Олександра Резнікова.
До теми Рада призначила Олексія Резнікова міністром оборони
За словами Мошенець, у Резнікова багато позитивних відгуків про його роботу як у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, так і в Тристоронній контактній групі. "Слуги" сподіваються, що в оборонному напрямку новий міністр також покаже високі результати.
Якщо у військовому середовищі не будуть протистояти цьому призначенню або ж накручувати військових проти, то Резніков зможе заслужити довіру, повагу та виправдати звання міністра оборони. Втім, це вже залежить тільки від нього.
Депутатка нагадала, що Резніков юрист з великим стажем: закладав юридичні основи податкової реформи, Господарського кодексу та інше. Також вона додала, що нього є досвід роботи на місцевому рівні – працював з Київською міською радою та очолював напрямок антикорупційних змін.
"Боротися з корупцією важливо, а особливо в оборонній сфері, де неодноразово спалахують нові скандали щодо різних закупівель. Втім, сподіваюсь, що Резніков покаже хороший приклад, пояснивши, що такого не може бути у країні, яка воює", – повідомила Мошенець.
Реакція "слуг народу" на зміни в Кабміні: дивіться відео
Нова міністерка економіки закінчуватиме старі реформи
Водночас 4 жовтня Верховна Рада також призначила нову міністерку економіку – Юлію Свириденко. За словами Мошенець, цьому посприяла робота Свириденко в профільних міністерствах та її досвід.
Рада призначила Свириденко першою віцепрем'єркою – міністеркою економіки / Валентина Поліщук 24 канал
На нарадах з питань економіки слово Свириденко завжди мало велику вагу. Вона вичитувала всі законопроєкти, давала свою експертизу, вела профільні дискусії. Людина небайдужа до своєї роботи, має досвід також і на рівні місцевого самоврядування,
– розповіла депутатка.
Як підкреслила нардепка, нова міністерка економіки першочергово хоче нормально закінчити вже розпочаті реформи й тільки після цього впроваджувати нові.
Ротації в Кабінеті Міністрів: останні новини
- Заяви про відставку на початку листопада 2021 року написали міністр оборони Андрій Таран, віцепрем'єри Олексій Любченко, Олексій Резніков та Олег Уруський, ще раніше – міністр екології Роман Абрамовський.
- 3 листопада Верховна Рада відправила їх у відставку, тому деякі відомства залишилися без очільників.
- Уже 4 листопада Верховна Рада зібралася на засідання, де розглядалось призначення нових очільників міністерств.