Резніков озвучив, скільки російських складів ЗСУ вже знищили завдяки HIMARS

HIMARS допомагають нищити ворога на фронті. З допомогою цих артсистем в повітря злетіли вже 50 російських складів.

Такі дані озвучив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі всеукраїнського телемарафону, інформує 24 канал. Раніше ефективність роботи HIMARS підтвердили навіть у NASA.

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ЗСУ обривають логістичні ланцюжки ворога, – Резніков

Міністр оборони підтвердив, що завдяки західному озброєнню кількість артилерійських обстрілів ворога зменшилась. Мовиться саме про масовані артудари по українських позиціях.

Це обриває їхні логістичні ланцюжки та позбавляє їх можливості вести активні бойові дії,

– пояснив Резніков.

Міністр зауважив, що робота українських артилеристів є справді філігранною – "як хірург скальпелем". Це видно навіть на фото деяких мостових переправ.

Кількість вражених цілей – близько 50

Завдяки спостереженню з супутника можна зробити висновки, що кількість вражених складів та командних пунктів ворога – понад 50. Мовиться лише про ті об'єкти, де зберігались боєприпаси.

Ефективна робота українських захисників із західним озброєнням лише підвищує рівень країн-партнерів. Так, у наступному пакеті допомоги від США Україна отримає ще 4 HIMARS та спеціальні протирадарні ракети.

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Західне озброєння в Україні: останні новини

За словами Олексія Резнікова, в Україну вже прибули перші три німецькі самохідні артилерійські установки Gepard.

Ефективно працюють на фронті САУ Panzerhaubitze 2000. У ЗСУ навіть показали відео, як все відбувається.

Разом з тим експерт Валерій Романенко наголосив, що ЗСУ дуже потребують авіації, мовиться передусім про винищувачі.

Українські артилеристи кажуть, попри допомогу Заходу, сучасного озброєння нашим оборонцям все ще бракує.

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