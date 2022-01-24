Резніков розповів, як діятимуть добровольці в маленьких селищах

Добровольчі формування будуть розгортатись в маленьких селах та селищах за поданням командувача сил територіальної оборони. Однак після рішення головнокомандувача ЗСУ та у разі необхідності.

До формувань входитимуть місцеві жителі, які мають мисливську зброю. Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков після засідання РНБО.

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Добровольці зможуть охороняти критичні об'єкти інфраструктури, якщо вони перебувають на території селища.

Також Резніков додав, що з командуванням сил територіальної оборони додаткові фінансові потреби для розгортання. Якщо фінансування таки буде потрібне, уряд звернуться до парламенту з відповідними змінами до Бюджету.

Що треба знати про формування територіальної оборони

З 1 січня 2022 року набув чинності закон "Про основи національного спротиву". Він передбачає формування Сил територіальної оборони. Командувачем Сил тероборони президент Володимир Зеленський призначив бригадного генерала Юрія Галушкіна.

Вже з 15 січня підрозділи територіальної оборони отримали зброю. Спочатку – у прикордонних областях. До лютого має отримати решта регіонів.

Щоб приєднатись до лав, треба звернутись у своєму військкоматі до офіцера територіальної оборони.

В Україні є 25 бригад територіальної оборони в кожному обласному центрі. Загалом планують залучити близько 80 тисяч "резервних" бійців та ще 10 тисяч офіцерів-контрактників.

Кількість добровольців зростає

На тлі повідомлень про можливий наступ Росії зросла кількість добровольців у територіальній обороні Києва. Важливо, що добровольцям тероборони дозволили використовувати мисливську зброю, однак під час виконання завдань.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.