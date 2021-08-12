Резніков у США обговорив залучення Вашингтону до переговорів щодо Донбасу

Олексій Резніков зустрівся з директором ради нацбезпеки США з питань Східної Європи та Кавказу. Політики обговорили мирний переговорний процес щодо окупованого Донбасу.

Резніков у США

Зустріч міністра з питань тимчасово окупованих територій та Кріса Сміта відбувалося у межах робочого візиту Резнікова у Штати. Вони обговорили майбутню поїздку Володимира Зеленського у Вашингтон.

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Резніков представив американському чиновнику ідеї щодо можливих шляхів залучення США до мирних переговорів по Донбасу. Крім того, він наголосив на пожвавленні відповідних дипломатичних процесів.

Водночас Сміт запевнив, що Штати готові до приїзду Зеленського. Він висловив підтримку Кримській платформі та процесу врегулюванню ситуації на Донбасі. Чиновник також підкреслив важливість співпраці США та України у межах стратегічного партнерства.

Що відомо про майбутню поїздку Зеленського у Вашингтон