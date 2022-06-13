Резніков, Залужний і пані посол США Брінк обговорили підготовку до "Рамштайну-3"

Глава Міноборони Олексій Резніков і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели переговори з пані послом США Бріджит Брінк. Сторони обговорили підготовку до зустрічі у форматі "Рамштайн".

Україна та США обговорили темпи постачання зброї

Окрім підготовки до третьої зустрічі у форматі "Рамштайн", міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що разом із Залужним та Брінк порушили питанням темпів постачання зброї в Україну.

До речі Це вже не тільки про зброю, – військовий експерт оцінив майбутню зустріч "Рамштайн-3"

Разом із головнокомандувачем української армії Валерієм Залужним відбулася продуктивна зустріч із пані послом США у Києві. Ми обговорили підготовку до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн" та способи підтримки темпів постачання необхідної зброї в Україну. Впевнені у подальшому плідному співробітництві,

– написав Олексій Резніков.

Бріджит Брінк у твітері зазначила, що разом зі своєю командою "ми повністю зосереджені на тому, щоб Україна отримала можливості, необхідні для своєї оборони".

Пані посол США повідомила, що обговорила із Залужним і Резніковим, як продовжувати зміцнювати Україну на полі бою.

Що відомо про переговори у форматі "Рамштайн"

Формат переговорів "Рамштайн" – це зустріч міністрів оборони різних країн світу, яка вперше відбулася 26 квітня. Контактну групу утворили представники 40 країн.

Формат отримав таку назву, оскільки перша зустріч відбулася на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Після першої зустрічі було вирішено надати Україні обладнання на загальну суму у понад 5 мільярдів доларів.

Друга зустріч відбулася 23 травня у форматі онлайн і до неї приєдналися представники ще чотирьох країн світу. Під час "Рамштайн-2" обговорювали ситуацію на фронті в Україні, надану військову допомогу та інші актуальні оборонні потреби нашої держави.

Після другої зустрічі Контактної групи в середині травня 20 країн оголосили про нові пакети безпекової допомоги для України, включно з передачею критично необхідних артилерійських систем і боєприпасів.

Нещодавно глава Пентагону Ллойд Остін анонсував третю зустріч Контактної групи. Вона відбудеться 15 червня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Дізнайтесь більше – результати "Рамштайн-2": дивіться відео