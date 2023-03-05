Не просто бачу, а відчуваю, – Резніков впевнений, що Зеленський продовжує йому довіряти
Джерело:LIGA.net
Олексій Резніков залишився міністром оборони України, попри інформацію про відставку на тлі скандалів у Міноборони. Глава оборонного відомства заявив, що президент Володимир Зеленський продовжує йому довіряти.
Резніков підтвердив, що в нього відбулась розмова з президентом після низки скандалів навколо Міноборони. Зеленський попросив міністра оборони "повернутися" до реформ, які були відкладені через повномасштабне вторгнення Росії.
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Зеленський попросив Резнікова зосередитися на реформах
"Він (Зеленський – 24 Канал) чесно сказав: "Олексію, напруження зрозуміле, але реформи, про які ми з тобою домовлялись під час першої бесіди (коли він запропонував мені цю посаду), ніхто не скасовував. Ти залишив зрозумілі пріоритети, але ти їх дуже далеко відклав. Повертайся до них", – переказує Резніков зміст розмови з президентом.
Резніков висловив переконання, що Зеленський продовжує йому довіряти. "Я це не просто бачу, а відчуваю", – сказав він.
Міністр оборони наголосив, що втрата довіри – це найгірше, що може статися, після чого немає сенсу продовжувати.
Мені завжди було з президентом комфортно і є комфортно. В нас є домовленість ще з лютого 2020 року, коли я отримав пропозицію зайти на міністерство реінтеграції, що я в команді, але так буде, поки нам обом комфортно. Втрата довіри – це найгірше, що може відбутись. Немає сенсу продовжувати,
– резюмував він
Що відомо про інформацію про відставку Резнікова
- У Міноборони на початку 2023 року розгорівся скандал через закупівлі. Після цього в оборонному відомстві відбулося чимало відставок і перевірок.
- Водночас глава фракції "Слуга" народу Давид Арахамія 5 лютого інформував про плани провести перестановки в уряді. За його словами, Резніков нібито мав отримати посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а його нинішню посаду обійняв би голова ГУР МО Кирило Буданов.
- Та після цього Арахамія заявив, що всі залишаються на своїх місцях. Сам Резніков запевнив, що йому ніхто не пропонував іншу міністерську посаду. Також він сказав, що саме Зеленський вирішив залишити його главою Міноборони.
- Щодо Зеленського, то президент відмовився публічно обговорювати рішення, які він приймає на Ставці. Разом з тим, Зеленський наголосив, що ці відповідні кроки можуть відбуватися виключно відповідно до українського законодавства.