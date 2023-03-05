Не просто бачу, а відчуваю, – Резніков впевнений, що Зеленський продовжує йому довіряти

Олексій Резніков залишився міністром оборони України, попри інформацію про відставку на тлі скандалів у Міноборони. Глава оборонного відомства заявив, що президент Володимир Зеленський продовжує йому довіряти.

Резніков підтвердив, що в нього відбулась розмова з президентом після низки скандалів навколо Міноборони. Зеленський попросив міністра оборони "повернутися" до реформ, які були відкладені через повномасштабне вторгнення Росії.

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Зеленський попросив Резнікова зосередитися на реформах

"Він (Зеленський – 24 Канал) чесно сказав: "Олексію, напруження зрозуміле, але реформи, про які ми з тобою домовлялись під час першої бесіди (коли він запропонував мені цю посаду), ніхто не скасовував. Ти залишив зрозумілі пріоритети, але ти їх дуже далеко відклав. Повертайся до них", – переказує Резніков зміст розмови з президентом.

Резніков висловив переконання, що Зеленський продовжує йому довіряти. "Я це не просто бачу, а відчуваю", – сказав він.

Міністр оборони наголосив, що втрата довіри – це найгірше, що може статися, після чого немає сенсу продовжувати.

Мені завжди було з президентом комфортно і є комфортно. В нас є домовленість ще з лютого 2020 року, коли я отримав пропозицію зайти на міністерство реінтеграції, що я в команді, але так буде, поки нам обом комфортно. Втрата довіри – це найгірше, що може відбутись. Немає сенсу продовжувати,

– резюмував він

Що відомо про інформацію про відставку Резнікова