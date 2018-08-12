Резонансна заява Лайми Вайкуле про виступи в Криму: чоловік співачки дав коментар
Цивільний чоловік і продюсер латвійської співачки Лайми Вайкуле Андрій Латковський підтримав її позицію не давати виступи в окупованому Росією Криму.
Про це пише видання "Газета.ру".
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24 канал повідомляв, що напередодні перед концертом в Одесі Лайма Вайкуле сказала, що не виступатиме у Криму за жодний гонорар.
Як розповів Латковський, артистка, заявивши, що не виступатиме на півострові ні за які гроші, діє згідно з законом, і "якщо не можна – не поїде" до анексованого Криму.
Ми нічого поганого не зробили та не зробимо. Це божевілля рано чи пізно мине. Краще це не коментувати. Вона нормальна людина, любить і Росію, і Україну, і Грузію, і Америку – всіх,
– сказав він.
Нагадаємо, російський сенатор Франц Клінцевич попередив латвійську співачку Лайму Вайкуле про можливі проблеми в РФ через заяви артистки про окупований Крим.
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