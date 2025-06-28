Навіть Трамп це зрозумів: яким є найважливіший результат саміту НАТО

Після саміту НАТО в Гаазі було ухвалено кілька важливих рішень, які не на користь Кремлю й водночас посилюють підтримку України. Зокрема, країни-члени Альянсу, ймовірно, діятимуть рішучіше у виділенні коштів на оборонну сферу.

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу розповів, що одним із найважливіших результатів саміту НАТО стало визнання Росії довгостроковою загрозою для Альянсу. Це рішення ухвалили попри обміни люб'язностями, які мали місце між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом.

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Як Альянс реагує на загрозу з боку Росії

З огляду на зростання загроз із боку Росії, країни Альянсу тепер активніше виділятимуть кошти на оборонну сферу.

Бо є конкретний приклад – війна Росії проти України, небажання Росії зупинятись, реальні дані розвідок європейських країн стосовно подальших кроків Росії,

– сказав Ігор Чаленко.

Він додав, що навіть Дональд Трамп визнає: Росія може не зупинитися лише на території України. Це свідчить про наявність реальних загроз і амбіцій Путіна, який прагне більшого.

Чаленко припустив, що президент США усвідомлює: якщо Сполучені Штати продемонструють слабкість і скоротять військову допомогу, це лише спростить Путіну досягнення його цілей.

Для України такі зміни є позитивними, адже, згідно з попередніми домовленостями між країнами-членами НАТО, частина оборонних витрат може спрямовуватись на підтримку України.

"Попри це Трамп сказав: "Побачимо, що там скаже Путін". Він хоче поспілкуватися з Путіним. І от ми фіксуємо цікавий літак – через Санкт-Петербург полетів до США. Незрозуміло, хто був на борту, незрозуміло, з якою метою. Але ж полетіли – полетіли домовлятися. Щось Росії не подобається в тому, як зараз поводиться Трамп. Тому що Трамп відчув силу, після подій навколо Ірану", – зазначив Чаленко.

Він також зауважив, що для України важливо уникнути повторення ситуації на кшталт "дзвінка Путіна Трампу", після якого все може різко змінитися. Подібні події – зокрема історія з тим загадковим літаком – свідчать, що Кремль поступово втрачає контроль над ситуацією, яку намагався затягувати. Очевидно, що розмова Володимира Зеленського з Трампом була змістовною та результативною.

Він додав, що Кремль не відмовився від своїх планів. Наразі Трамп і Володимир Зеленський продовжують працювати над організацією тристоронньої зустрічі – щоб буквально посадити Путіна за стіл переговорів. Інакше війна не завершиться.

Якщо ж усе відбуватиметься за сценарієм Путіна – це лише затягне переговорний процес. Ані Україна, ані США цього не прагнуть. Навпаки – обидві сторони шукають вже зараз чітку опору, щоб активізувати тиск на російського агресора.