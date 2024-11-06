Перемога Трампа на виборах: чому досі немає реакції від демократів

Дональд Трамп набирає 279 голосів виборників, що гарантує йому перемогу на виборах президента США. Наразі у Демократичній партії не коментували результати виборів, тому що вони зовсім не очікували такого результату.

Міжнародний оглядач DW Роман Гончаренко припустив 24 Каналу, що реакція демократів буде пізніше. На його думку, вони очікували перемогти та не готувалися до перемоги Трампа.

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"Для демократів це шок. Вони не очікували такого результату. Я думаю, що реакція буде пізніше. Вони, очевидно, розраховували на те, що їм вдасться перемогти і не готувалися до такого сценарію", – сказав він.

Заворушень не було

Роман Гончаренко зазначив, що у день голосування ситуація була відносно спокійною. Були певні побоювання, що будуть заворушення. Зокрема, у ЗМІ була паніка щодо цього.

Оскільки перемога Трампа більш-менш переконлива, не якісь десяті відсотка, тому, я думаю, і ситуація спокійна. Американська влада теж намагалася зробити ставки на деескалацію. Принаймні можу говорити про Вашингтон,

– підкреслив міжнародний оглядач DW.

У день виборів була присутня поліція на вулицях. Однак правоохоронці намагалися триматися у тіні, щоб не викликати зайвого напруження у суспільстві.

Нагадаємо, Дональд Трамп уже назвав себе 47 президентом США та виступив з промовою у Палм-Біч перед своїми прихильниками. Він пообіцяв, що його правління стане "справді золотою епохою" в історії США.