Трамп розглядає ексглаву розвідки Гренелла як спецпредставника щодо війни в Україні, – Reuters

Новообраний президент США Дональд Трамп вже має кандидатуру на посаду спеціального представника з російсько-української війни. Мовиться про Річарда Гренелла, колишнього керівника американської розвідки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Відповідну інформацію журналістам надали чотири співрозмовники, знайомі з планами Трампа.

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Що відомо про кандидата у спецпредставники США щодо війни в Україні

За даними журналістів, Річард Гренелл був послом США в Німеччині з 2018 по 2020 роки та виконував обов'язки директора національної розвідки у 2020 році.

Співрозмовники видання зазначили, що соратник Трампа може зіграти ключову роль у зусиллях новообраного президента США зупинити війну в Україні, якщо Гренелла врешті оберуть на посаду спецпредставника.

Хоча наразі США не має спеціального представника, який займався б винятково розв'язанням російсько-українського конфлікту, Трамп розглядає можливість створення цієї посади.

Однак джерела застерегли, що Трамп може вирішити та не створювати спеціального представника з війни в Україні, хоча все ж таки він серйозно розглядає можливість це зробити. Окрім того, як розповіли співрозмовники видання, Трамп може також обрати когось іншого на цю роль, і немає жодних гарантій, що сам Гренелл може зрештою погодитися обіймати посаду спецпредставника.

Журналісти нагадали, що Гренелл у липні 2024 року під час круглого столу Bloomberg виступав за створення так званих "автономних зон" як засобу врегулювання конфлікту в України. Він також зазначив, що не буде прихильником приєднання України до НАТО в найближчому майбутньому.

Прихильники Гренелла відзначають, що він мав довгу дипломатичну кар'єру та глибокі знання щодо європейських справ. Крім того, що він був послом у Німеччині, Гренелл також був спеціальним представником президента на мирних переговорах щодо Сербії та Косова.

У виданні підкреслили, що Річард Гренелл, який агітував за Трампа напередодні виборів 5 листопада, також був головним претендентом на пост держсекретаря США. Зрештою цей пост віддали сенатору-республіканцю Марко Рубіо, що здивувало та засмутило деяких близьких союзників Гренелла.