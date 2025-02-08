Не роздача ресурсів, – Зеленський пояснив пропозицію США щодо рідкоземельних металів
- Україна пропонує США взаємовигідне партнерство для спільного видобутку рідкісноземельних металів, а не "віддавати" свої ресурси.
- Київ та Вашингтон обговорюють можливість використання українських підземних сховищ газу для зберігання американського зрідженого газу.
- Зеленський наголошує на потребі гарантій безпеки від союзників.
Україна не пропонує "віддавати" свої рідкісноземельні ресурси США. Натомість наша держава пропонує оформити взаємовигідне партнерство зі США для спільної розробки щодо видобутку.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Reuters.
До теми Що таке рідкісноземельні метали, які хоче обміняти Трамп
Зеленський пояснив ідею з рідкісноземельними металами
Президент США Дональд Трамп запропонував обміняти рідкісноземельні метали на військову допомогу. Коментуючи цю пропозицію, Володимир Зеленський в інтерв'ю наголосив, що Україна потребує гарантій безпеки від своїх союзників як частини будь-якого врегулювання війни та відкрита до укладання "угоди" зі США.
Журналісти зауважують, що пропозиція обміняти рідкісноземельні ресурси на підтримку пролунала в одному з пунктів Плану перемоги, який президент України презентував восени 2024 року. Відомо, що рідкісноземельні метали важливі у виробництві високоефективних магнітів, електродвигунів і побутової електроніки. Нині Росія може постачати ці ресурси до КНДР та Ірану – заклятих ворогів США. Тому Зеленський вважає, що угода з ресурсами може зупинити Путіна.
"Ми повинні зупинити Путіна і захистити те, що у нас є – дуже багатий Дніпровський регіон, центральну Україну", – сказав Зеленський в інтерв'ю.
Водночас президент України наголосив, що Київ не пропонує "віддавати" свої ресурси США, а акцентує на оформлені взаємовигідного партнерства для їхньої спільної розробки.
Американці найбільше допомогли, і тому американці повинні найбільше заробити. І вони повинні мати цей пріоритет, і вони його матимуть. Я також хотів би поговорити про це з президентом Трампом,
– заявив Зеленський.
Крім того, Зеленський повідомив, що Київ і Вашингтон обговорюють ідею використання українських підземних сховищ газу для зберігання американського зрідженого газу.
"Я знаю, що адміністрація Трампа в цьому дуже зацікавлена... Ми готові й хочемо мати контракти на постачання СПГ в Україну. І, звичайно, ми будемо хабом для всієї Європи", – додав президент.