У Зеленського відповіли, чи вимагає Трамп розрахуватися за вже надану допомогу

Президент США Трамп запропонував обміняти рідкісноземельні метали України на раніше надану допомогу нашій державі. Однак така пропозиція має спекулятивний формат, адже між Україною та США є певні юридичні домовленості. Тому в питанні корисних копалин краще обрати формат перспективний.

Про це в етері 24 Каналу зазначив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, підкресливши, що мають бути обрані прагматичні підходи, на чому наполягає президент України Зеленський. Вони є як для Європи, так і для США.

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Аби мати прибуток від родовищ, треба тиснути на Росію

Серед прагматичних підходів для американського союзника Україна розглядає можливість спільно розвивати родовища, які є на її території. Це, як зазначив Подоляк, буде перспективний формат, коли обидві країни вкладатимуть гроші та зусилля у справу, отримуватимуть прибутки.

Їх розподіл – це питання переговорних компетенцій. Однак прибутки можна буде від цього отримати, коли тиск на Росію збільшуватиметься,

– впевнений Подоляк.

Тому що, як пояснив радник голови ОПУ, дуже важлива частина українських родовищ нині окупована Росією, яка хоче таким чином отримати інструменти тиску на глобальний ринок.

"Якщо раніше це були нафтові, газові, атомні ринки, то сьогодні Росія прагне отримати опосередкований вплив на глобальні ринки через рідкісноземельні копалини. Або США разом з Україною почнуть розвивати родовища, отримувати прибутки, або це робитиме Росія", – озвучив Подоляк.

Заяви з боку політиків США щодо рідкісноземельних металів України можуть звучати різні, однак, зі слів Подоляка, варто ставитись до них спокійно. Він розповів, що сьогодні є конкретні домовленості, які в процесі обговорення.

Нагадаємо, що Україну днями відвідав міністр фінансів США Скотт Бессент, який привіз свої пропозиції щодо видобутку українських корисних копалин, а в ОПУ є власні. Зараз стосовно них обидві сторони мають радитися.