Нова редакція угоди про копалини значно жорсткіша та може включати нафту й газ, – ЗМІ

Журналісти дізналися, яким є останній на цю мить варіант угоди щодо рідкісноземельних металів. Джерела NV стверджують, що нова редакція угоди, яку передали США 21 лютого, є значно жорсткішою за попередню, від якої відмовився Зеленський.

Про це пише 24 Канал з посиланням на NV. 22 лютого ЗМІ стало відомо, що Київ передав Вашингтону свої пропозиції щодо угоди.

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США хочуть не тільки рідкісноземельні метали, але й нафту та газ

Як повідомили у ЗМІ, США виносять обговорення питань гарантій безпеки за межі угоди. Вашингтон вважає її суто комерційною. Окрім цього, США не беруть на себе жодних зобов'язань щодо інвестицій.

Нова версія від американських партнерів пропонує закріпити за США 100% власності майбутнього фонду і розподілити внески сторін у фонді у співвідношенні два до одного, де українська сторона вносить дві третини майбутніми надходженнями від видобутку, а американська сторона – третину, яку вже надала у вигляді зброї. Розмір фонду американська сторона пропонує встановити на рівні 500 мільярдів доларів,

– ідеться у статті.

Інші можливі пункти угоди:

Київ пропонує переглянути об'єм фонду і закріпити необхідність використання грошей фонду виключно для інвестицій в Україні.

За даними джерел, угода охоплює не лише мінеральні копалини, але й газ і нафту.

Майбутні доходи від портів не входять в угоду.

"Усі джерела, дотичні до роботи над контрактом, вважають новий проєкт жорсткішим, ніж попередній, і схиляються до того, що Київ буде змушений підписати угоду найближчим часом, щоб розблокувати співпрацю над мирним врегулюванням", – наголосили медійники.

Також вони нагадали: розмір покладів рідкісноземельних копалин в Україні й економічна доцільність їх видобування не досліджені.

"Більшість експертів, залучених до процесу узгодження угоди з української сторони, вважають за доцільне приоритезувати розблокування співпраці з американською стороною над деталями виконання угоди, яка може розтягнутися на довгий час і охопити нову американську адміністрацію після Трампа", – підсумовують в NV.

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