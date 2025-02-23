Зовнішній борг України виросте вдвічі: що заховано в угоді із США про рідкоземельні метали

Ситуація з угодою про рідкоземельні метали є досить дивною. Сполучені Штати нав'язують Україні неприємні умови, які не варто приймати.

Про це 24 Каналу розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що наразі ніхто конкретно не бачив цієї угоди. Але з тих відомостей, які повідомляють у ЗМІ, виходить, що ця угода є сумнівною для України.

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Що не так з угодою про рідкоземельні метали

Як наголосив Пендзин, судячи з того, про що пишуть у ЗМІ, в угоді зараз не йдеться про розробку нових родовищ корисних копалин. Головна вимога США – аби Україна визнала борг перед Сполученими Штатами за ті кошти, які ми отримували від адміністрації Байдена у вигляді ґрантів.

При цьому чомусь у Штатах говорять за 500 мільярдів доларів. Хоча вони допомогли Україні лише на 100 мільярдів.

Також американці пропонують створити фонд, до якого потрібно спрямовувати 50% від усіх платежів, які Україна отримує від видобувних компаній. При цьому управління фондом на 100% залежатиме від Штатів.

Кажуть, що ці кошти можуть використовувати для подальшої розбудови України чи інвестиції у корисні копалини. Це – замилювання очей. Вони можуть це зробити. А можуть просто вивести гроші. Також спершу говорили, що угода буде безстроковою. Тепер кажуть, що це буде доти, доки не відшкодують усі кошти,

– сказав Пендзин.

Ймовірно, якщо США продовжать допомогу, то її також потрібно буде повертати через цей фонд. І не дарма вже лунала думка, що фактично це репарації, які хочуть накласти на країну, яка постраждала від війни.

Підписання такої угоди – це завдати державі збитків в особливо великих розмірах на 100 мільярдів доларів. Зовнішній борг України виросте удвічі. Думаю, що таких збитків Україні не завдавав жодний корупціонер,

– зазначив Пендзин.

Додамо, Україна не підписала угоду про рідкоземельні метали зі США. Голова Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що ніхто від неї не відмовлявся. Триває робочий процес. Вже 23 лютого українська делегація вирушить на наступний раунд переговорів із представниками США. А президент Володимир Зеленський детально пояснив, що не так із пропозиціями від Штатів.