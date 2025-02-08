Це нормальна угода: політолог озвучив, що потрібно Україні для видобутку рідкоземельних металів

Президент США Трамп хотів би обміняти рідкоземельні метали України на військову допомогу Сполучених Штатів. Український лідер Зеленський озвучив, що майже 20% мінеральних ресурсів наразі окуповані російською армією та закликав захистити від російської навали іншу їх частину.

Політолог Валерій Димов в розмові з 24 Каналом зазначив, що в Україні дійсно є великі поклади, частина з них є такими, що могли б зацікавити американських інвесторів.

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Інвестиції США могли б покращити стан економіки України

Без інвестицій, як пояснив Димов, Україна не може видобувати рідкоземельні метали. Наприклад, літій в Болівії є прямо в озерах, а в Україні він у такому низькому концентрованому вигляді, що треба дуже багато вкладати грошей, щоб його видобувати й мати змогу конкурувати.

Аналогічна ситуація, зі слів політолога, з урановими рудами в Кіровоградській області. Їх рівень збагачення та насиченості також потребує дуже великих інвестицій.

Це нормальна угода. Нам потрібні інвестиції, а інвесторам гарантії. Я хотів би, щоб на тих територіях, які будуть звільнені від Росії, американські інвестори вкладали мільярди грошей в нашу економіку, робочі місця,

– озвучив Димов.

Україна й США, за переконанням політолога, зацікавлені у співпраці щодо видобутку рідкоземельних металів. Адже вони потрібні для високих технологій, ракетної галузі, для виробництва побутової техніки.

Нагадаємо, що Трамп планує зустрітися з Зеленським наступного тижня. Одне з питань, яке обговорять лідери, стосуватиметься безпеки українських активів. Президент США зазначив, що Україна має підземні ресурси: рідкоземельні метали та інші корисні копалини й що США прагнуть гарантувати їхній захист.

Зазначимо, що президент України наголосив на необхідності деокупувати українські території. Адже там зокрема зосереджені українські ресурси. Очільник Кремля Путін після ймовірних переговорів та припинення вогню може використати корисні копалини України для відновлення російської економіки, аби мати змогу готуватися до наступної війни.