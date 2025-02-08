Політолог пояснив, як саме рідкоземельні метали допоможуть Україні гарантувати безпеку

Ідея з рідкоземельними металами в обмін на військову допомогу США є досить цікавою. Але вона не може бути єдиною гарантією безпеки. Україна тут ще може успішно поторгуватися.

Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній, зауваживши, що єдиною гарантією безпеки для нашої держави є Збройні Сили України. Потрібно максимально вкладатися у власний військово-промисловий комплекс.

До теми Що таке рідкісноземельні метали, які хоче обміняти Трамп

Що робити з рідкоземельними металами

Як наголосив Загородній, американські інвестиції в рідкоземельні метали України – це лише додаткова гарантія безпеки. Президент Володимир Зеленський правильно наголошує, що нашій державі потрібна співпраця, а не просто передача металів для США.

Просто експортувати сировину – це злочин проти України та українського народу. Якщо якась держава хоче взяти участь у видобутку цих металів, то мають бути вимоги та зобов'язання. Потрібно будувати тут виробництво кінцевого продукту. Заробляє саме той, хто виробляє кінцевий продукт, а не просто продає сировину,

– сказав Загородній.

Звісно ж, було б добре домовитися, аби ці підприємства охороняли американські військові. Принаймні кілька тисяч особового складу було б добре розмістити.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський наголосив, що менш ніж 20% мінеральних ресурсів України перебувають під російською окупацією. Не можна дозволити Путіну просуватися ще далі. Москва цілком може постачати ці ресурси своїм союзникам.

Україна не має боятися висувати паралельні вимоги. Так можна буде "вибити" значно кращі умови, ніж просто передачу сировини.

Маємо вимагати зобов'язання щодо кінцевого продукту, де український народ матиме свою частку. Читайте книги Трампа. Там все написано. Ніколи не приймайте першу пропозицію,

– зауважив Загородній.

Нагадаємо, Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться із Зеленським вже наступного тижня. Вони говоритимуть, зокрема, і про рідкоземельні метали.