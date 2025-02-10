"Зупинить російські ракети": яке бізнес-партнерство із США вигідне для безпеки України

Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що Україна має окупити витрати на військову допомогу, наприклад, завдяки українських рідкоземельних металів, нафти та газу. Така співпраця може вберегти Україну від російських атак.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, зауваживши, що президент США може втілити в Україні ідею щодо Сектору Гази. Водночас військову допомогу США припиняти постачати нашу країну не будуть.

Дівіться також Келлог пропонує кілька варіантів завершення війни в Україні, – ЗМІ

Партнерство із США "зупинить" російські ракети

Політолог зауважив, що слова Волца відображають дух президента США. Трамп прийшов з ідеєю закінчити "необґрунтовані" зовнішні витрати Сполучених Штатів на політичній арені, зокрема, говорити і про російсько-українську війну.

Так, Трамп заявив, що Джо Байден "витрачав десять мільярдів доларів на Україну, що було неправильно, тому від цього потрібно відмежовуватися".

Однак хід переговорів, які ведуть з Росією, розмови з Україною свідчать, що США все ж не відмовляться від надання нам майбутньої фінансової та військової допомоги,

– повідомляє він.

Тепер президент США та його команда, зокрема, Волц намагаються пояснити цю проблему своїм виборцям. Тому і Трамп заявив, що планує повернути інвестиції США в Україну.

Для нас це хороша історія – притягнути сюди США ще більше. Чим більше тут буде присутній американський бізнес та інвестори, ти менше шансів, що до нас будуть прилітати російські ракети,

– наголосив Джигун.

Він додав, що більшість вкладів корисних копалин в Україні є на окупованих Росією територіях . Ідея Трампа щодо вигнання із Сектору Гази палестинців, щоб збудувати там готелі, може бути й в Україні.

До слова, реалізація зацікавленості Трампа в малоземельних металах України, на думку політолога Тараса Загородного, стане остаточною гарантією безпеки для нашої країни. Україна також могла висунути вимоги, щоб підприємства охороняли американські військові.