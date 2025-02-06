Геніальне рішення: банкір назвав 2 переваги ідеї Трампа щодо рідкоземельних металів України
- Дональд Трамп запропонував обміняти рідкоземельні метали України на військову допомогу.
- Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що ця угода може принести Україні американську військову допомогу та інвестиції у видобуток металів.
Дональд Трамп зацікавився рідкоземельними металами України, які хоче обміняти на військову допомогу нашій країні. Ця ідея могла бути прописана в Плані перемоги, а оскільки вона спрацювала, її можна вважати геніальним рішенням.
Таку думку 24 Каналу висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса, зауваживши, що Україна в такий спосіб отримає не лише американську допомогу. Тим часом в Кремлі мають сподівання, що президент США обмежить підтримку нашої країни.
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Переваги продажі Трампу рідкоземельних металів
За словами інвестиційного банкіра, ідея Трампа є прекрасною. Вона може принести Україні 2 переваги:
- Американську військову допомогу;
- Значні американські інвестиції у видобуток українських металів, зокрема, рідкоземельних.
Ці метали лежали непотрібні 30 років. А зараз ми продали це Трампу як супер ідею. Це блискуче,
– наголосив Фурса.
Проблема з рідкоземельними металами полягає у тому, що процес їхнього видобутку є дуже дорогим. Тому якщо одна з американських компаній це зробить – це принесе сотні мільйонів доларів інвестицій з її боку, щоб розпочати бізнес в Україні.
Зауважте! Володимир Зеленський відреагував на ідею Трампа, назвавши її справедливою та цілком реальною. Він також зауважив, що частина покладів корисних копалин залишилася на окупованих Росією територіях.
Тим часом в Кремлі розкритикували ідею президента США. Речник Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков назвав цю пропозицію "купівлею допомоги", найкращим варіантом, на його думку, нібито було б повне припинення допомоги Києву.
Інвестиційний банкір пояснив, що Кремлю "начхати" на самі метали та видобуток їх в нашій країні американськими компаніями. Такою заявою росіяни сподіваються, що Трамп обмежить підтримку України.