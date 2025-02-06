Геніальне рішення: банкір назвав 2 переваги ідеї Трампа щодо рідкоземельних металів України

Дональд Трамп зацікавився рідкоземельними металами України, які хоче обміняти на військову допомогу нашій країні. Ця ідея могла бути прописана в Плані перемоги, а оскільки вона спрацювала, її можна вважати геніальним рішенням.

Таку думку 24 Каналу висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса, зауваживши, що Україна в такий спосіб отримає не лише американську допомогу. Тим часом в Кремлі мають сподівання, що президент США обмежить підтримку нашої країни.

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Переваги продажі Трампу рідкоземельних металів

За словами інвестиційного банкіра, ідея Трампа є прекрасною. Вона може принести Україні 2 переваги:

Американську військову допомогу;

Значні американські інвестиції у видобуток українських металів, зокрема, рідкоземельних.

Ці метали лежали непотрібні 30 років. А зараз ми продали це Трампу як супер ідею. Це блискуче,

– наголосив Фурса.

Проблема з рідкоземельними металами полягає у тому, що процес їхнього видобутку є дуже дорогим. Тому якщо одна з американських компаній це зробить – це принесе сотні мільйонів доларів інвестицій з її боку, щоб розпочати бізнес в Україні.

Зауважте! Володимир Зеленський відреагував на ідею Трампа, назвавши її справедливою та цілком реальною. Він також зауважив, що частина покладів корисних копалин залишилася на окупованих Росією територіях.

Тим часом в Кремлі розкритикували ідею президента США. Речник Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков назвав цю пропозицію "купівлею допомоги", найкращим варіантом, на його думку, нібито було б повне припинення допомоги Києву.

Інвестиційний банкір пояснив, що Кремлю "начхати" на самі метали та видобуток їх в нашій країні американськими компаніями. Такою заявою росіяни сподіваються, що Трамп обмежить підтримку України.