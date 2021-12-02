Рідні брати, – Лукашенко з любов'ю розповів про Путіна

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вони з кремлівським лідером Володимиром Путіним – більше, ніж друзі. Лукашенко назвав Путіна "рідним братом".

Лукашенко розповів в інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову, що вони з Путіним дивляться на основні проблеми однаково.

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Путін мене вважає більше, ніж другом. Ми рідні брати,

– сказав Лукашенко.

Він додав, що політики можуть робити різні висновки, але їхні очі дивляться на світ однаково. Тому самопроголошений президент додав, що у них з Путіним дуже хороші стосунки.

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