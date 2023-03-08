Героя України "Да Вінчі" поховають у Києві: де та коли відбудеться прощання з воїном

На війні в Україні загинув воїн Дмитро Коцюбайло. Прощання з добровольцем, який відомий за позивним "Да Вінчі", відбудеться у четвер, 9 березня.

Прощання з Дмитром Коцюбайлом відбудеться у рідному для воїна села Бовшів у Будинку культури, а після в Церкві. Натомість поховання загиблого бійця відбудеться 10 березня у Києві. Про це повідомив його брат Вадим Коцюбайло.

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Загинув Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі": що відомо

У вівторок, 7 березня, президент Володимир Зеленський повідомив про смерть Героя "Да Вінчі", який загинув у бою під Бахмутом. Зеленський наголосив, що Коцюбайло був одним з наймолодших Героїв України.

Коцюбайло став першим добровольцем, який отримав звання Героя України. Він почав захищати Україну від російських окупантів ще у 2014 році у віці 18 років.

Побратими розповіли, що "Да Вінчі" загинув під час бойового завдання зі зброєю у руках, першим йшовши у бій. Військовий фотограф Костянтин Ліберов повідомив про обставини загибелі Коцюбайла.

За його словами, за два дні до трагедії він в'їхав на танку у ворожу посадку і повів своїх побратимів на штурм. Воїн загинув після серії вибухів.

Коцюбайло був командиром батальйону 67-ї окремої механізованої бригади "Вовки Да Вінчі". Його побратими вже мстять окупантам, накриваючи їх щільним вогнем.

Коцюбайло народився у 1995 році в Івано-Франківській області. Дмитро був активним учасником Революції гідності. Торік влітку 27-річний "Да Вінчі" став військовослужбовцем Збройних Сил України, отримавши первинне звання – молодший лейтенант.

Наприкінці 2022 року він дав інтерв'ю виданню "Новинарня", в якому сказав, що війна в Україні повинна закінчитися у 2023 році.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, близьким та друзям Героя. Це непоправна втрата для всієї нашої країни. Ми пам'ятатимемо Героя Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла назавжди! Йому вічна пам'ять та слава!